Eurovision: Η συγκινητική ανάρτηση του Akyla λίγες ώρες πριν τον τελικό

«Ψηφίστε Ελλάδα, ψηφίστε Ferto»

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η αγωνία κορυφώνεται για την Ελλάδα και την Κύπρο, που ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή της Βιέννης διεκδικώντας μία θέση στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Akylas με το Ferto και η Antigoni Buxton με το JALLA βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία των προετοιμασιών τους, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από την καθημερινότητά του στην Αθήνα, όταν ακόμη τραγουδούσε στους δρόμους του Μοναστηρακίου, προσπαθώντας να κυνηγήσει το όνειρό του.

«Αυτός είμαι εγώ 5 μήνες πριν. Ποτέ μη σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Akylas, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

Σε δεύτερο βίντεο λίγο πριν τον τελικό, ο τραγουδιστής απηύθυνε κάλεσμα προς το ευρωπαϊκό κοινό ζητώντας στήριξη για την ελληνική συμμετοχή.

«Γεια σου Ευρώπη. Σήμερα θέλουμε να φέρετε τα βλέμματά σας πίσω στην Ελλάδα. Αν θέλετε μουσακά, Παρθενώνα, σουβλάκι, μπορείτε απλά να ψηφίσετε το 6 σήμερα. Ψηφίστε “Ferto”, ψηφίστε Ελλάδα. Είναι η τελευταία ημέρα που ζητάω βοήθεια από εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και την αγάπη σας», ακούγεται να λέει ο Akylas στο βίντεο που δημοσίευσε πριν από τον μεγάλο τελικό.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akylas👾 (@akylas__)

