Μεγάλη επιχείρηση των ευρωπαϊκών Αρχών αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, που δρούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαπατώντας ακόμη και ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες.

Η Οικονομική Αστυνομία συμμετείχε στη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 15 χώρες και σε συνολικά 113 σημεία, οδηγώντας στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος υπόσχονταν δήθεν θεραπείες και ίαση σε ασθενείς, πείθοντάς τους ακόμη και να διακόψουν την κανονική φαρμακευτική αγωγή τους, προκειμένου να αγοράσουν τα παράνομα σκευάσματα.

Για να προσεγγίσουν τα θύματά τους, χρησιμοποιούσαν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες και δηλώσεις γνωστών προσώπων και γιατρών, χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα.

Παράλληλα, είχαν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, όπου συνεργάτες της οργάνωσης παρίσταναν τους γιατρούς και επικοινωνούσαν με ασθενείς, προσπαθώντας να τους πείσουν να αγοράσουν τα «θαυματουργά» προϊόντα.

Όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Ρίστα, το κύκλωμα δρούσε από το 2019 και είχε προχωρήσει στην πώληση τουλάχιστον 400 διαφορετικών σκευασμάτων.

Η κεντρική αποθήκη της οργάνωσης βρισκόταν στη Βουλγαρία, ενώ τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στη Ρουμανία. Στην Ελλάδα, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος ξεκινώντας από εταιρεία logistics στο Κορωπί, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των προϊόντων.

Ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι φτάνει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν υπάρχουν θύματα και στη χώρα μας.