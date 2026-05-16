Eurovision 2026: Eurofans τραγουδούν έξω από το Wiener Stadthalle

Ο απόλυτος χαμός λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00 ώρα Ελλάδας στη Βιέννη.
  • Δεκάδες Eurofans συγκεντρώθηκαν έξω από το Wiener Stadthalle, ερμηνεύοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια.
  • Ο Akyla θα εμφανιστεί στην 6η θέση και θεωρείται ένα από τα τρία φαβορί για την νίκη.
  • Η συμμετοχή του Akyla περιλαμβάνει το κομμάτι "Ferto", που έχει γίνει viral.
  • Μια Ελληνίδα Eurofan προσπάθησε να τραγουδήσει το "Viva, Moldova!" της Μολδαβίας.

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και έξω από το Wiener Stadthalle επικρατεί το αδιαχώρητο.

Σε ρυθμούς Eurovision κινούνται και όσοι -τυχεροί- ταξίδεψαν στη Βιέννη, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η κάμερα του star.gr και η Αντωνία Παπαδοπούλου κατέγραψαν δεκάδες Eurofans να ερμηνεύουν τα τραγούδια που ξεχωρίζουν στη φετινή διοργάνωση και θέλουν να δουν στην κορυφη. Ντυμένοι και βαμμένοι στα χρώματα της χώρας που υποστηρίζουν, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης μουσικής γιορτής, που ενώνει ανθρώπους και κουλτούρες.

Eurovision Village: Πού δίνει ο κόσμος τους 12 πόντους

Μάλιστα, ένας από αυτούς τραγουδά το «Ferto» του Akyla, φορώντας το χαρακτηριστικό σκουφάκι που έχει γίνει viral και κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας.

Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!

Στο δεύτερο βίντεο, βλέπουμε μια Ελληνίδα να προσπαθεί να τραγουδήσει το κομμάτι «Viva, Moldova!» της Μολδαβίας, το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, όπως φάνηκε και στον Α' Ημιτελικό.

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει ο φετινός μεγάλος τελικός της Eurovision, με τον δικό μας Akyla να εμφανίζεται στην 6η θέση. Ο νεαρός τραγουδιστής δηλώνει έτοιμος να τα δώσει όλα και απόψε, ενώ παραμένει σταθερά ανάμεσα στα τρία μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου

