Δείτε το βίντεο που κατέγραψε η Αντωνία Παπαδοπούλου για το star.gr

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και έξω από το Wiener Stadthalle επικρατεί το αδιαχώρητο.

Σε ρυθμούς Eurovision κινούνται και όσοι -τυχεροί- ταξίδεψαν στη Βιέννη, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η κάμερα του star.gr και η Αντωνία Παπαδοπούλου κατέγραψαν δεκάδες Eurofans να ερμηνεύουν τα τραγούδια που ξεχωρίζουν στη φετινή διοργάνωση και θέλουν να δουν στην κορυφη. Ντυμένοι και βαμμένοι στα χρώματα της χώρας που υποστηρίζουν, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης μουσικής γιορτής, που ενώνει ανθρώπους και κουλτούρες.

Μάλιστα, ένας από αυτούς τραγουδά το «Ferto» του Akyla, φορώντας το χαρακτηριστικό σκουφάκι που έχει γίνει viral και κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους της αυστριακής πρωτεύουσας.

Στο δεύτερο βίντεο, βλέπουμε μια Ελληνίδα να προσπαθεί να τραγουδήσει το κομμάτι «Viva, Moldova!» της Μολδαβίας, το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, όπως φάνηκε και στον Α' Ημιτελικό.

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει ο φετινός μεγάλος τελικός της Eurovision, με τον δικό μας Akyla να εμφανίζεται στην 6η θέση. Ο νεαρός τραγουδιστής δηλώνει έτοιμος να τα δώσει όλα και απόψε, ενώ παραμένει σταθερά ανάμεσα στα τρία μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Αποστολή στη Βιέννη: Αθανασία Βογιάρη, Αντωνία Παπαδοπούλου