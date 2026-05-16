Σε πολύ καλή ψυχολογία είναι ο Σταύρος Φλώρος, παρά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε ατύχημα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο reality επιβίωσης, Survivor, στον Άγιο Δομίνικο.

O Σταύρος Φλώρος έχει βγει από τη Μονάδα Αυξημένη Φροντίδας και νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο

Όπως είπε ο πατέρας τους στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο 22χρονος έχει βγει από τη Μονάδα Αυξημένη Φροντίδας και νοσηλεύεται σε απλό δωμάτιο, περιμένοντας την έγκριση για τη διακομιδή του σε ειδικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.

«Είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα του, έχει βγει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται πλέον σε ένα απλό δωμάτιο. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δώσουν την έγκρισή τους οι γιατροί ώστε να μεταφερθεί στο Μαϊάμι για αποκατάσταση», είπε ο πατέρας του Σταύρου και πρόσθεσε:

Ο Σταύρος Φλώρος έχει πολύ καλή ψυχολογία γιατί κατάφερε να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια

«Παραδόξως το έχει πάρει καλά. Με την έννοια ότι επειδή αντιλήφθηκε πλήρως ότι η ζωή του πήγε και ήρθε, καθώς για αρκετές ώρες χαροπάλευε, λέει ότι “είναι το λιγότερο κακό τα τραύματα που έχω. Σημαντικό είναι που ζω”. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπε στη μητέρα του. Αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δε θα είναι όπως ήταν πριν. Ότι μπροστά του θα έχει πολύ δρόμο. Ότι θα έχει δυσκολίες. Αλλά το είδε ψύχραιμα και με θάρρος. Ο Θεός του χάρισε καλή ψυχολογία μέχρι τώρα. Μακάρι να διατηρηθεί».

Σύμφωνα με τον πατέρα του παίκτη θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις στον αστράγαλο, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να αποκατασταθεί το σοβαρό τραύμα του σε αρκετά καλό βαθμό.

Ο Σταύρος Φλώρος περιμένει την έγκριση των γιατρών για να μεταφερθεί στο Μαϊάμι για αποκατάσταση

Όσον αφορά στο ατύχημα, επανέλαβε ότι ο Σταύρος και ο Μάνος είχαν σημαδούρα, τηρώντας τους κανόνες, και βρίσκονταν 80 μέτρα από την παραλία.

«Τα παιδιά είχαν σημαδούρα. Ήταν στα ογδόντα μέτρα από την παραλία και ο οδηγός του σκάφους όταν συνελήφθη παραδέχτηκε ότι υπήρχε σημαδούρα. Όταν ανέβασαν πάνω τον Σταύρο πήραν και τη σημαδούρα μαζί. Ο νόμος προβλέπει τα σκάφη να πλησιάζουν προς τις παραλίες μέχρι τα διακόσια μέτρα. Ο οδηγός του σκάφους δεν τους είδε καθόλου. Χτύπησε πρώτα τη σημαδούρα και εκείνη την ώρα ο Μάνος άρχισε να φωνάζει», είπε ο πατέρας του Σταύρου.

«Ο Σταύρος άκουσε τις φωνές και βούτηξε μέσα όσο πιο βαθιά μπορούσε, γι’ αυτό και τον χτύπησε η προπέλα στα πόδια. Αλλιώς θα τον είχε σκοτώσει. Και ο Μάνος κινδύνευσε. Όμως το παιδί έσωσε δύο φορές τη ζωή του Σταύρου. Μία φορά που του φώναξε και μία φορά που τον πήρε και τον έβαλε στο σκάφος. Εάν δεν ούρλιαζε ο Μάνος, ο οδηγός του σκάφους θα είχε φύγει. Η αιμορραγία ήταν μεγάλη. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του», πρόσθεσε.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου ευχαριστεί όλον τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε για την υγεία του γιου του

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό που τους ενδιαφέρει τώρα είναι η υγεία του Σταύρου και προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

«Αυτές τις ώρες μας νοιάζει το παιδί μας και μόνο. Να βελτιώσουμε όσο μπορούμε την υγεία του. Οι άνθρωποι της παραγωγής είπαν πως θα φροντίσουν για την αποκατάσταση του Σταύρου και μέχρι στιγμής το πράττουν. Δεν το σκέφτομαι να κινηθούμε νομικά, γιατί βλέπω ανταπόκριση όσον αφορά την αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου. Αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί και τίποτα άλλο. Θέλω ο κόσμος που έδειξε τόσο ενδιαφέρον και αγάπη για τον Σταύρο να ξέρει πως η υγεία του έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως και η ψυχολογία του. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τη συμπαράσταση. Ο Σταύρος τη νιώθει τη στήριξη του κόσμου και αυτό του δίνει χαρά», είπε ο πατέρας του Σταύρου.