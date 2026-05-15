Η φετεινή Eurovision έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους διαγωνισμούς των τελευταίων ετών και κάθε κίνηση των τόσο των συμμετέχόντων όσο και όσων κόπηκαν στα προκριματικά είναι λογικό να τραβά την προσοχή.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε ο Good Job Nicky, ο οποίος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποφάσισε να στηρίξει δημόσια την κυπριακή συμμετοχή, ενώ δεν είχε πει κουβέντα όταν διαγωνιζόταν η Ελλάδα με τον Akyla στον Α΄ ημιτελικό.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έκανε repost υλικό που αφορούσε την Κύπρο, δείχνοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του προς την Antigoni με το «Jalla».

Το εν λόγω τραγούδι αποτελεί ένα έντονο dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic επιρροές, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop παραγωγή, δημιουργώντας μια σκηνική ταυτότητα που ξεχωρίζει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό. Η δε εμφάνιση της Antigoni χαρακτηρίστηκε θετικά ως προς την ενέργειά της, την, έντονη σκηνική παρουσία και την άμεση επαφή με το κοινό, στοιχείο που ανέβασε τη θερμοκρασία της αρένας.

Το «Jalla» είναι δημιούργημα της Antigoni Μπάξτον με τους Χαραλάμπους Καλλονά, Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο και Τρέι Κουά. Η δε κυπριακή αποστολή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από τις πρώτες κιόλας πρόβες, με πολλούς eurofans να μιλούν για μία από τις πιο ολοκληρωμένες σκηνικές παρουσίες της χρονιάς.

Σύμφωνα με την Antigoni το τραγούδι εκφράζει το κυπριακό πνεύμα για «ενέργεια, πάθος και προσπάθεια για περισσότερα στη ζωή».

Τα προγνωστικά μάλιστα δείχνουν πως η Κύπρος όχι μόνο έχει εξασφαλίσει μια πολύ καλή θέση στον τελικό, αλλά μπορεί ακόμη και να διεκδικήσει θέση στην πρώτη πεντάδα. Επίσης, το τραγούδι θεωρείται ιδιαίτερα «ραδιοφωνικό», με διεθνή αισθητική και έντονη σκηνική ταυτότητα, ενώ στα social media έχει δημιουργηθεί ήδη μεγάλο κύμα υποστήριξης.

Ο Good Job Nicky στη σκηνή του Β' Ημιτελικού του Sing For Greece | Ertflix

Ο Good Job Nicky δεν έκανε καμία αναφορά στον Akyla και το Ferto

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον Akyla, ο οποίος εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τεράστια δημοσιότητα γύρω από το όνομά του. Η εμφάνισή του στον ημιτελικό σχολιάστηκε έντονα σε όλη την Ευρώπη, ενώ η ιδιαίτερη αισθητική του act και οι συμβολισμοί του έχουν ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης ακόμα και σε διεθνή μέσα.

Ο Good Job Nicky ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στον εθνικό τελικό για τη Eurovision και παρόλο που το τραγούδι του αγαπήθηκε από το κοινό, ο «οδοστρωτήρας» Akylas πήρε την πρωτιά με το Ferto και ταξίδεψε στη Βιέννη.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη είχε δηλώσει τότε τη στήριξή του στον Akyla, λέγοντας, μάλιστα, ότι το κλίμα ήταν πολύ θετικό και όλοι οι διαγωνιζόμενοι είχαν γίνει μία «οικογένεια».

Ο ίδιος είχε αναφέρε μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: «Στις 14 Φεβρουαρίου σκέφτηκα ότι δεν μου ταιριάζει αυτό. Στο ενδιάμεσο. Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι από εκτόνωση. Δηλαδή δεν μπορούσα, είχα λυγμούς από την κούραση, δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα άλλο, αλλά άντεχα. Πολύ ακόμα άντεχα, μη λέω βλακείες, αλλά έπρεπε να εκτονωθώ. Κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω, αλλά δεν έχουν σημασία… Μου φέρανε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περίμενα. Έτσι είναι η ζωή».

«Ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε. Έχουμε και κάτι group chats τώρα. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία. Δεν υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Akyla, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία. Περάσαμε τέλεια», είχε πει στους δημοσιογράφους.

Την ίδια στιγμή, ο Akylas συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στη Βιέννη, με την ελληνική αποστολή να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για το τελικό αποτέλεσμα. Οι προβολές στα social media αυξάνονται συνεχώς, ενώ το τραγούδι του καταγράφει δυναμική πορεία και στις streaming πλατφόρμες.

Τελικός Eurovision 2026: Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Γερμανία: Sarah Engels – Fire

Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

Αλβανία: Alis – Nân

Ελλάδα: Akylas – Ferto

Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

Μάλτα: AIDAN – Bella

Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

Κροατία: LELEK – Andromeda

Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Γαλλία: Monroe – Regarde !

Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Πολωνία: ALICJA – Pray

Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Σουηδία: FELICIA – My System

Κύπρος: Antigoni – JALLA

Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Το μόνο βέβαιο είναι πως η ανάρτηση του Good Job Nicky κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να προκαλέσει ακριβώς αυτό που συμβαίνει πάντα λίγο πριν τον τελικό συζητήσεις, στρατόπεδα, σχόλια και… πολύ παρασκήνιο.