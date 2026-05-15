Το styling δεν αφορά την ποσότητα, αλλά τη δημιουργική ευφυΐα.

Στη σύγχρονη fashion σκηνή, η αξία ενός ρούχου δεν κρίνεται μόνο από τη σχεδίασή του, αλλά από την ευελιξία του. Το λευκό midi φόρεμα με το χαρακτηριστικό petit pois (πουά) μοτίβο παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά “assets” της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Με τις κατάλληλες προσθήκες, το ίδιο κομμάτι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον πρωινό αυθορμητισμό και τη βραδινή πολυτέλεια.

Morning Brunch: Η Δύναμη του Red Accent

Η μέρα ξεκινά με μια ωδή στο κλασικό στυλ. Ο συνδυασμός του λευκού/μαύρου με το ζωηρό κόκκινο αποτελεί έναν από τους πιο διαχρονικούς κανόνες του styling, προσφέροντας άμεση λάμψη στο πρόσωπο και την εμφάνιση.

The Accessories: Μια κόκκινη δερμάτινη τσάντα και ασορτί φλατ παπούτσια εξασφαλίζουν άνεση χωρίς να θυσιάζεται η κομψότητα.

The Details: Τα κρεμαστά σκουλαρίκια σε κόκκινους τόνους και τα γυαλιά ηλίου με retro-inspired σκελετό ολοκληρώνουν ένα look που αποπνέει αέρα Riviera.

Δείτε όλα τα polka dot looks, στο Mylife.com.cy