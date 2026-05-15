Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα

Το πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda - Πότε θα γίνει η αποκάλυψη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda Auto δίνει μια πρώτη εικόνα από το εσωτερικό του νέου Epiq, του πιο προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού compact SUV της μάρκας. Το νέο μοντέλο είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid στο εσωτερικό του, με έμφαση στην καθαρή αισθητική, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Τα πρώτα σκίτσα αποκαλύπτουν ένα εσωτερικό με καθαρές γραμμές, γωνιώδη σχεδίαση και ξεκάθαρα δομημένη διάταξη, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει άμεση εξοικείωση στον οδηγό και τους επιβάτες. Η οριζόντια αρχιτεκτονική του εσωτερικού αντικαθιστά την κλασική λογική του ταμπλό, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας και ανοικτότητας στην καμπίνα.

Στο ίδιο πνεύμα, τα στοιχεία ατμοσφαιρικού φωτισμού δημιουργούν ένα πιο φιλόξενο και άνετο περιβάλλον, ενώ η πρακτικότητα παραμένει κεντρικό στοιχείο της σχεδίασης. Ο ανοικτός αποθηκευτικός χώρος και η ελεύθερα τοποθετημένη κεντρική κονσόλα με ενσωματωμένη ασύρματη φόρτιση αναδεικνύουν τον καθημερινό, εύχρηστο χαρακτήρα του νέου Epiq. Παράλληλα, η επιλεκτική χρήση βιώσιμων υλικών ενισχύει τη σύγχρονη προσέγγιση της Skoda για ένα εσωτερικό που συνδυάζει καθαρό σχεδιασμό, λειτουργικότητα και αίσθηση άνεσης.

Το νέο Skoda Epiq θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής γκάμας της Skoda μέσα στο 2026. Ως μέλος της European Urban Car Family του Volkswagen Group Brand Group Core, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover έχει ως στόχο να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό.Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Epiq θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη, την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

