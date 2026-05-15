Δύο χρόνια μετά την τελευταία της τηλεοπτική παρουσία, η Άννα Δρούζα ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μικρή οθόνη μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με μια ολοκαίνουργια βραδινή εκπομπή που αναμένεται να συζητηθεί πολύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τον σταθμό, ενώ το νέο project έχει πάρει το «πράσινο φως» για συγκεκριμένο αριθμό εκπομών.

Η εκπομπή θα βγει στον αέρα τον Ιούνιο, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Γκαγκάκη σήμερα στο Buongiorno. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η Άννα Δρούζα δεν θα έρθει του χρόνου. Θα έρθει φέτος. Θα ξεκινήσει 1η Ιουνίου, τις επόμενες μέρες θα βγουν οι ανακοινώσεις, Θα κάνει έναν περιορισμένο αριθμό εκπομπών».

Σύμφωνα με την εκπομπή Weekend Live, το concept θα θυμίζει σε αρκετά σημεία το παλιό και επιτυχημένο «Μπορώ», τη θρυλική εκπομπή που είχε αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό τη δεκαετία του 2000 και είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

«Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλες επιτυχίες στη μικρή οθόνη και ήταν από τα πρόσωπα που καθιέρωσαν αυτή την τυπολογία της ψυχολογικής φύσεως εκπομπών, ωστόσο, αυτή τη φορά η προσέγγιση θα είναι πιο σύγχρονη και πιο εστιασμένη στην ψυχολογία, την ψυχική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις».

Η νέα εκπομπή θα προβάλλεται σε late night ζώνη και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, αληθινές ιστορίες και συζητήσεις με ειδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους αλλά και ανθρώπους που έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους. Στόχος της Άννας Δρούζα φαίνεται πως είναι να δημιουργήσει έναν τηλεοπτικό χώρο εξομολόγησης, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής επικοινωνίας, κάτι που άλλωστε υπηρέτησε σε όλη τη δημοσιογραφική και τηλεοπτική της πορεία.



Άννα Δρούζα: Η γυναίκα που ένταξε την ψυχολογία στην ελληνική τηλεόραση

Η Άννα Δρούζα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Για χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, κυρίως μέσα από εκπομπές που άγγιζαν βαθιά κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα. Με ήρεμο λόγο, ανθρώπινη προσέγγιση και διάθεση να ακούσει πραγματικά τους καλεσμένους της, δημιούργησε μια σχολή στην τηλεοπτική συνέντευξη.

Η μεγάλη επιτυχία ήρθε μέσα από το «Μπορώ», μια εκπομπή που για πολλούς θεωρήθηκε πρωτοποριακή για την εποχή της. Η παρουσιάστρια έφερνε στο φως ιστορίες ανθρώπων που πάλευαν με φοβίες, ψυχικά τραύματα, οικογενειακές δυσκολίες, σχέσεις και προσωπικά αδιέξοδα, δίνοντας έμφαση όχι στο τηλεοπτικό δράμα αλλά στην ουσιαστική κατανόηση.

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες εκπομπές με παρόμοια φιλοσοφία, ενώ η ίδια παρέμεινε πιστή στη θεματολογία της ψυχικής υγείας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακόμα και σε εποχές που η ελληνική τηλεόραση στρεφόταν όλο και περισσότερο προς την εύκολη ψυχαγωγία και το lifestyle.

Τα τελευταία χρόνια μπορεί να απείχε από την τηλεόραση, όμως δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με αυτό που αγαπά. Δημιούργησε το δικό της κανάλι στο YouTube και παρουσίασε τη σειρά podcasts «ΘΕΡΑ-POD», όπου συνομιλούσε με ειδικούς ψυχικής υγείας για θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Από τις σχέσεις και τη μοναξιά μέχρι το άγχος, τις κρίσεις πανικού και την αναζήτηση της προσωπικής ευτυχίας, η Άννα Δρούζα παρέμεινε ενεργή και κοντά στο κοινό της.



Το OPEN επενδύει ξανά στην Άννα Δρούζα

Η συνεργασία της παρουσιάστριας με το OPEN μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Οι άνθρωποι του σταθμού φαίνεται πως πιστεύουν ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο project, ειδικά σε μια περίοδο όπου το τηλεοπτικό κοινό δείχνει να αναζητά πιο ουσιαστικό περιεχόμενο και εκπομπές με κοινωνικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η εκπομπή θα είναι εβδομαδιαία, εξωτερική παραγωγή και αρχικά έχει εγκριθεί για επτά έως οκτώ επεισόδια. Μάλιστα, το σκηνικό κατασκευάζεται ήδη στις εγκαταστάσεις του OPEN στο Κορωπί, ενώ η πρόθεση είναι, αν το αποτέλεσμα ικανοποιήσει τις προσδοκίες, να συνεχιστεί η συνεργασία και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όσοι γνωρίζουν καλά την Άννα Δρούζα μιλούν για μια γυναίκα που ποτέ δεν αντιμετώπισε την τηλεόραση επιφανειακά. Αντίθετα, πάντα αναζητούσε τρόπους να δώσει ουσία στις εκπομπές της και να αγγίξει αληθινά το κοινό. Γι’ αυτό και η επιστροφή της προκαλεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ψυχική υγεία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

