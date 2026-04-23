Θανάσης Λάλας: «Η Άννα Δρούζα είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης»

Η δήλωση που έκανε ο σύντροφος της παρουσιάστριας

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Θανάσης Λάλας στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θανάσης Λάλας είναι αναγνωρισμένος δημοσιογράφος με πάνω από 3000 συνεντεύξεις.
  • Αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων.
  • Εξέφρασε την επιθυμία του να είναι πιο ελαφρύς και να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε πριν.
  • Απέκλεισε τη συμμετοχή του σε πρωινές εκπομπές, ενώ δεν κυνηγάει τηλεοπτικές προτάσεις.
  • Η Άννα Δρούζα θεωρείται η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σύμφωνα με τον Λάλα.

Είναι ένα από τα αναγνωρισμένα πρόσωπα της έντυπης δημοσιογραφίας, έχοντας ξεχωρίσει εδώ και χρόνια μέσα από τις συνεντεύξεις και τα άρθρα του.

Ο λόγος για τον Θανάση Λάλα, όπου μιλώντας στο Breakfast@Star και τη Λιάνα Ζημάλη, αναφέρθηκε στην τηλεόραση, στα πολλά κιλά που έχασε αλλά και στη σύντροφό του, Άννα Δρούζα

«Τα περιοδικά ήρθαν στη ζωή μου τυχαία, δεν επιδίωξα κάτι», δήλωσε αρχικά με τις συνεντεύξεις του να ξεπερνούν τις 3000! «Δε με νοιάζει να με λένε εκκεντρικό. Δεν έχω πρόβλημα για οτιδήποτε λέγεται για εμένα», απάντησε σε άλλο σημείο.

Μιλώντας για την αλλαγή στην εμφάνισή του: «Άλλαξα την εμφάνισή μου γιατί είχα μια διάθεση να είμαι πιο ελαφρύς και να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω».

«Δε μιλώ ποτέ για τα προσωπικά μου. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο η προσωπική ζωή κανενός», πρόσθεσε ενώ όσον αφορά στον γιο που έχει αποκτήσει με τη Χρύσα Ρώπα: «Συναναστρέφομαι με τον γιο μου γιατί είναι δημιουργικός άνθρωπος κι εξαιρετικό μυαλό». «Δεν έχει αλλάξει η ζωή μου επειδή ο γιος μου έχει κάνει κι είμαι παππούς», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Μιλώντας για τις τηλεοπτικές προτάσεις, αποκάλυψε ότι δεν του γίνονται, γιατί -μάλλον- δημιουργεί έναν φόβο. «Δεν αποκλείω κάτι στην τηλεόραση, αλλά ούτε το κυνηγάω», ενώ απέκλεισε το γεγονός να συμμετέχει σε κάποια πρωινή εκπομπή.

«Η Άννα Δρούζα είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης», είπε αναφερόμενος στη σύντροφό του, που τα τελευταία χρόνια απουσιάζει από τη μικρή οθόνη.

