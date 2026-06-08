Αλεξανδρούπολη: Πώς καταφέρνουν οι Τούρκοι και αγοράζουν ακίνητα

Εγκαινιάζεται ξενοδοχείο που αποκτήθηκε μέσω εταιρείας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τούρκοι επιχειρηματίες αγοράζουν ακίνητα στην Αλεξανδρούπολη μέσω «αχυρανθρώπων» με ευρωπαϊκά διαβατήρια, παρακάμπτοντας νόμους.
  • Μεταξύ των αγορών περιλαμβάνεται μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, που ανήκε προηγουμένως σε Έλληνα επιχειρηματία.
  • Ο νόμος απαγορεύει τις μεταβιβάσεις σε μη Ευρωπαίους πολίτες, αλλά οι Τούρκοι χρησιμοποιούν μουσουλμάνους με ευρωπαϊκά διαβατήρια.
  • Ανησυχία για πληθυσμιακή αλλοίωση και οικονομικό εποικισμό στην περιοχή του Έβρου, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης.
  • Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγορές γίνονται μέσω ανωνυμοποιημένων εταιρειών με κεφάλαια από την Τουρκία.

Οικόπεδα - φιλέτα στην ελληνική παραμεθόριο καταλήγουν σε τουρκικά χέρια, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Star. Τούρκοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν «αχυρανθρώπους» με ευρωπαϊκό διαβατήριο, για να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις του νόμου και αγοράζουν κατοικίες και επιχειρήσεις στην «ευαίσθητη» περιοχή του Έβρου. Σε λίγες μέρες αναμένεται, μάλιστα, να κάνει εγκαίνια μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, που σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περάσει, πλέον, σε τουρκικά χέρια.

Αλεξανδρούπολη: Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες!

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη λεωφόρο Δημοκρατίας, τον πιο κεντρικό δρόμο της Αλεξανδρούπολης, με πολλά εμπορικά καταστήματα. Για χρόνια ανήκε σε Έλληνα επιχειρηματία, έχει ελληνικό νόμο, όμως πλέον έχει περάσει σε Τούρκο ιδιοκτήτη, που αξιοποίησε τα «παράθυρα"»του νόμου, όπως λένε επιχειρηματίες της Αλεξανδρούπολης. 

Τι προβλέπει ο νόμος - Πώς τον «παρακάμπτουν» 

Ο νόμος είναι σαφής για μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας, όπως τον Έβρο: Απαγορεύονται οι μεταβιβάσεις σε φυσικά- νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα σε χώρες εκτός ΕΕ. Η άρση της απαγόρευσης γίνεται με αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μόνο με θετική ψήφο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

Πως καταφέρνουν, τότε, Τούρκοι να βάζουν χέρι σε ακίνητα μια ανάσα από τα σύνορα; 

«Επειδή υπάρχουν περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από Τούρκους πολίτες, αυτές γίνονται μέσω μουσουλμάνων με ευρωπαϊκό διαβατήριο. Είτε από Βουλγαρία είτε από Γερμανία είτε απο εταιρείες με ελληνικό ΑΦΜ», εξηγεί ο Ηλίας Γρηγοράκης, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου και κτηματομεσίτης.  

Οικόπεδα «φιλέτα» σε τουρκικά χέρια - Ανησυχία για πληθυσμιακή αλλοίωση και οικονομικό εποικισμό 

Τούρκοι επιχειρηματίες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν ακίνητα σε περιοχές «φιλέτα», σύμφωνα με πληροφορίες του Star. Ανάμεσά τους ένα οικόπεδο στον παραθαλάσσιο οικισμό Μάκρη της Αλεξανδρούπολης και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης που προορίζεται για ξενοδοχειακή μονάδα. 

«Πίσω από αυτές τις ανωνυμοποιημένες εταιρείες υπάρχουν κεφάλαια από την Τουρκία. Η ανησυχία ειναι για τις αγορές κυρίως στον υπόλοιπο Έβρο και την πληθυσμιακή αλλοίωση», επεσήμανε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης.  

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