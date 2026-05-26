Αλεξανδρούπολη: Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες!

«Απόβαση» Τούρκων τουριστών σε Θράκη και Δωδεκάνησα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες στην Ελλάδα, με πάνω από 1.000 βίζες να εκδίδονται καθημερινά από το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη.
  • Πολλοί Τούρκοι επισκέπτες στην Αλεξανδρούπολη αγοράζουν ακίνητα μέσω «μαϊμού» εταιρειών στη Βουλγαρία, γεγονός που παραβιάζει τους νόμους.
  • Δύο μεγάλα ξενοδοχεία στην Αλεξανδρούπολη έχουν ήδη περάσει σε Τούρκους επιχειρηματίες μέσω αυτών των εταιρειών.
  • Οι τιμές ακινήτων στον Νομό Έβρου είναι πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα να προσελκύουν επενδύσεις από Βούλγαρους και Τούρκους.
  • Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια στην περιοχή.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούν αρκετές διακυμάνσεις, παρ' όλα αυτά οι Τούρκοι τουρίστες δεν πτοούνται και επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές. Από σήμερα λόγω της γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ στο Τελωνείο των Κήπων και στη Λέσβο γίνεται το αδιαχώρητο. Όμως δεν είναι όλοι αθώοι τουρίστες.  

Από τον Covid και μετά, συγκεκριμένα από το 2022 κι έπειτα, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός των Τούρκων τουριστών που έρχονται στη χώρα μας,   

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Διευθυντή Σύνταξης του Star στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, μόνο το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης εκδίδει πάνω από 1.000 βίζες την ημέρα! Ειδικά ενόψει τριημέρων, όπως τώρα, που έχουν Κουρμπάν Μπαϊράμ. 

Στα πλάνα της Ανθής Παζιάνου καταγράφεται κανονική «απόβαση» τουριστών στο λιμάνι της Λέσβου. 

Απόβαση Τούρκων τουριστών σε Θράκη και Δωδεκάνησα

Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες 

Στην Αλεξανδρούπολη, επίσης, οι αφίξεις Τούρκων έχουν ήδη αρχίσει. 

Αρκετοί, όμως, δεν έρχονται για διακοπές, αλλά για να βάλουν στο χέρι ακίνητα στη Θράκη. Κάτι που απαγορεύεται, καθώς πρόκειται για περιοχή εθνικής ασφάλειας. 

Κάποιοι Τούρκοι σχηματίζουν «μαϊμού» εταιρικά σχήματα στη Βουλγαρία και μέσω αυτών κάνουν αγορές στη Θράκη. 

Συχνά, κάποιοι Έλληνες μπαίνουν «μπροστινοί», διατηρώντας μικρό ποσοστό της εταιρείας. 

Παράγοντες της τοπικής αγοράς επισημαίνουν ότι ήδη δύο μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης πέρασαν, με αυτόν τον τρόπο, σε Τούρκους επιχειρηματίες. 

Toύρκοι αγοράζουν ελληνική γη με «μαϊμού» εταιρείες 

Το ένα ανακαινίστηκε και είναι έτοιμο να λειτουργήσει, ενώ το άλλο είναι υπό κατασκευή. Το ίδιο γίνεται και με αρκετά διαμερίσματα. 

Έχουν αγοράσει ήδη πέντε σπίτια στην Αλεξανδρούπολη, δύο στις Καστανιές και ένα στα Ρίζια. 

Υπόψη ότι, στον Νομό Έβρου, το ελληνικό κράτος υπερφορολογεί ένα ακίνητο σε χωριό της μεθορίου όπου δεν μένει κανείς, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να ξεφορτώνονται οικόπεδα με σπίτια και αποθήκες σε τιμές από 6.000 έως 10.000 ευρώ. Κοψοχρονιά δηλαδή. 

Αποτέλεσμα; Βούλγαροι και Τούρκοι να κάνουν «πάρτι» στον βόρειο Έβρο. 

Follow us:

