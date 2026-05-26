MasterChef: Κανείς Δεν Το Πίστευε! Το Λάθος Του Πέτρου

MasterChef: Κανείς δεν το πίστευε! Το μεγάλο λάθος του Πέτρου

«Είναι κρίμα να το έχεις καταφέρει όλο και να την πατήσεις σε κάτι τέτοιο»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος υπήρξε ο άτυχος της δοκιμασίας Mystery Box στο MasterChef, καθώς βρέθηκε λαδόκολλα στο πιάτο του.
  • Οι κριτές δυσκολεύτηκαν να μασήσουν το φαγητό, οδηγώντας σε αμηχανία και αποκάλυψη του λάθους.
  • Ο Πέτρος εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι το πιάτο του ήταν γευστικά πολύ καλό.
  • Οι κριτές υπογράμμισαν ότι τέτοια λάθη μπορούν να αποφευχθούν με περισσότερη προσοχή.
  • Παρά το λάθος, αναγνώρισαν τα θετικά στοιχεία του πιάτου.

Η εβδομάδα του MasterChef ξεκίνησε με ένταση και ένα απρόοπτο λάθος που στιγμάτισε τη δοκιμασία Mystery Box της Τρίτης 26 Μαΐου. «Πρωταγωνιστής» ή και απλώς, ο άτυχος της βραδιάς, ήταν ο Πέτρος, ο οποίος είδε ένα πολύ δυνατό πιάτο να «καταστρέφεται» εξαιτίας… ενός κομματιού λαδόκολλας που βρέθηκε στο φαγητό του!

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής των πιάτων, οι κριτές κατάλαβαν αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Την ώρα που δοκίμαζαν το πιάτο, δυσκολεύονταν να μασήσουν ένα κομμάτι και τότε ξεκίνησε η αμηχανία στον πάγκο.

«Κάτι δεν μπορούμε να μασήσουμε πολύ εύκολα», ακούστηκε από τους κριτές, με τον Πέτρο να προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η αποκάλυψη: «Λαδόκολλα είναι», ειπώθηκε χαρακτηριστικά, με τον διαγωνιζόμενο να... παγώνει!

Ο Πέτρος προσπάθησε να εξηγήσει το λάθος του, λέγοντας πως είχε χρησιμοποιήσει λαδόκολλα στο ψήσιμο, χωρίς όμως να καταλάβει πώς βρέθηκε μέσα στο πιάτο.

«Σπάζομαι λίγο, απογοητεύομαι γιατί λέω ότι είναι κρίμα. Όλο το πιάτο ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ νόστιμο. Η ιδέα ήταν εκεί, τους άρεσε» είπε ο μάγειρας φανερά απoγοητευμένος.

Οι κριτές τόνισαν ότι το συγκεκριμένο λάθος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με περισσότερη προσοχή. «Είναι κρίμα να το έχεις καταφέρει όλο και να την πατήσεις σε κάτι τέτοιο» είπαν.

Παρά το ατυχές περιστατικό, αναγνώρισαν πως γευστικά το πιάτο είχε πολύ καλά στοιχεία, και σχολίασαν πως τέτοιου είδους λάθη συμβαίνουν συχνά στις απαιτητικές συνθήκες του διαγωνισμού.

