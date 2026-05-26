Η κόκκινη μπριγάδα αναδείχθηκε νικήτρια στο Mystery Box για την «Πράσινη εβδομάδα» του MasterChef 2026, γεγονός που έφερε όλα τα μέλη της στη θέση του υποψήφιου προς αποχώρηση.

MasterChef 2026: Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τα... δυσάρεστα στους διαγωνιζόμενους

Η πίεση ήταν διάχυτη, με τον Σωτήρη Κοντιζά να δίνει το στίγμα της ημέρας υπενθυμίζοντας σε όλους ότι είναι η τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής κι «ένας από εσάς δε θα πάρει γεύση της μαγειρικής μητέρας των μαχών». Οι ισορροπίες φάνηκαν να αλλάζουν από τα πρώτα λεπτά, με τους παίκτες να ξεκαθαρίζουν πως «εδώ που φτάσαμε δεν το βλέπω στρατηγικά, όλοι καθόμαστε και βλέπουμε μαγειρικά». Ο Χρήστος, αν και προστατευμένος από την ασυλία, κλήθηκε να ανοίξει τη διαδικασία, την ώρα που στο παρασκήνιο οι ψίθυροι και οι απορίες έδιναν και έπαιρναν.

MasterChef 2026: Οι «Μπλε» ψήφισαν τον Πέτρο

Το ενδιαφέρον της ψηφοφορίας επικεντρώθηκε ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους, τον Μιχάλη και τον Πέτρο. Από τη μια μεριά, η προσπάθεια του Μιχάλη χαρακτηρίστηκε από έλλειψη στησίματος και μια έντονη, δυσάρεστη γεύση, με τους παίκτες να σχολιάζουν με νόημα ότι «πίκρα είχαμε, μόνο πίκρα είχαμε». Από την άλλη, ο Πέτρος παρουσίασε ένα γαστρονομικά ανώτερο πιάτο, αλλά υπέπεσε σε ένα ολέθριο τεχνικό λάθος, ξεχνώντας ένα κομμάτι λαδόκολλας στην παρουσίαση. Αυτό το εύρημα δίχασε την ομάδα, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι «βρήκαν στον Πέτρο λαδόκολλα στο πιάτο του, είναι πιο σοβαρό από το ότι ο Μιχάλης δεν είχε στήσιμο», αφού πρόκειται για ένα στοιχείο που «δεν τρώγεται αν είσαι πελάτης σε ένα μαγαζί».

MasterChef 2026: Ο Πέτρος φόρεσε τη μαύρη ποδιά

Η ψηφοφορία εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τον Χρήστο να σέρνει τον χορό λέγοντας «θα ψηφίσω στη λεπτομέρεια και την αστοχία που είχε ο Πέτρος με τη λαδόκολλα, sorry Πέτρο». Οι ψήφοι άρχισαν να πέφτουν βροχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Φίλιπ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε ανοιχτά υποστηρίζοντας το μαγειρικό δίκαιο και πετώντας τα βέλη του στους υπόλοιπους: «Εγώ ψηφίζω μαγειρικά και δίκαια, δεν ψηφίζω για φίλους επειδή ο άλλος είναι πιο κοντά μου». Ο Πέτρος, βλέποντας το αποτέλεσμα να κλειδώνει εις βάρος του, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν, σχολιάζοντας γεμάτος ειρωνεία «μετά τα είκοσι χιλιάρικα υποψήφιος», ενώ συμπλήρωσε με παράπονο ότι οι συμπαίκτες του «το κάνανε μεγάλο για να φαίνεται μεγάλο για να μπορούν να ψηφίσουν».

MasterChef 2026: Ο Πέτρος απογοητεύτηκε από τη στάση της μπριγάδας του

Με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στις τέσσερις ψήφους, ο Πέτρος αναγκάστηκε να βγάλει τη λευκή ποδιά και να φορέσει τη μαύρη, γνωρίζοντας πως πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο. Παρά το σοκ, αφού από νικητής της Silver Week βρέθηκε στον τάκο, ο ίδιος προσπάθησε να μαζέψει τα νεύρα του και να φανεί ψύχραιμος, κλείνοντας με νόημα πως: «Δουλεύω καλύτερα όταν είμαι με πιο πολύ ένταση» κι ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να κατέβει στην αρένα, να πάρει τη νίκη και να μπει πανηγυρικά στην τελική δεκάδα.

