Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Με ζέστη και μπόρες το τριήμερο

Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα

26.05.26 , 19:11 Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Με ζέστη και μπόρες το τριήμερο
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 33°C στα ηπειρωτικά μέχρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026.
  • Αστάθεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
  • Από Πέμπτη και Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, όπως Πελοπόννησο και Μακεδονία.
  • Στην Αττική και Θεσσαλονίκη, καλός καιρός με πιθανές πρόσκαιρες μπόρες το απόγευμα.
  • Άνεμοι στο Αιγαίο έως 6-7 μποφόρ, με εξασθένηση προς το τέλος της εβδομάδας.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές μπόρες θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026. 

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας με 30αρια - Η Πέμπτη η πιο ζεστή μέρα

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η χώρα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από το ισχυρό κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ωστόσο ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Παρά τη ζέστη, το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει άστατο, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όταν θα εκδηλώνονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη και θα επηρεάζει κυρίως ορεινά και ημιορεινά τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, καθώς και περιοχές της Θεσσαλίας και της Θράκης. 

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όμως, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν: 

  • η Πελοπόννησος 
  • η Στερεά Ελλάδα 
  • η Ήπειρος 
  • η Μακεδονία και περιοχές κατά μήκος της Πίνδου 

Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν έντονες καταιγίδες με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα ή και χαλαζοπτώσεις. 

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως στην ξηρά και όχι σε θαλάσσιες περιοχές, εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας. 

Πώς θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για γενικά καλό καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. 

Ωστόσο, η αστάθεια δε θα λείψει. Κυρίως αργά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και χαλαζοπτώσεις ή έντονη κεραυνική δραστηριότητα. 

Στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις αστάθειας στα ορεινά τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες ή τοπικές καταιγίδες αργά μέσα στην ημέρα. 

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6-7 μποφόρ, κυρίως γύρω από τις Κυκλάδες, ενώ σταδιακά αναμένεται εξασθένηση προς το τέλος της εβδομάδας. 

