Τι γίνεται με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Αλλεπάλληλες εξετάσεις

Λευκός Οίκος: Πρόκειται για εξετάσεις ρουτίνας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο, τρίτη φορά σε 13 μήνες.
  • Η ηλικία του (κλείνει τα 80) και τα συμπτώματα όπως πρησμένοι αστράγαλοι και μώλωπες εντείνουν ανησυχίες για την υγεία του.
  • Η τελευταία ιατρική έκθεση (Απρίλιος 2025) ανέφερε «άριστη υγεία», αλλά επιβεβαίωσε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.
  • Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει τη φυσική του κατάσταση, ενώ οι γιατροί σημειώνουν ότι οι ετήσιοι έλεγχοι είναι συνηθισμένοι στην ηλικία του.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ξανά η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νέα επίσκεψή του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνά σήμερα την πόρτα του στρατιωτικού ιατρικού κέντρου Walter Reed για τρίτη φορά μέσα σε μόλις 13 μήνες, με τον Λευκό Οίκο να επιμένει ότι πρόκειται για μια απολύτως τακτική προληπτική εξέταση. 

Ωστόσο, η ηλικία του αμερικανού προέδρου που κλείνει τα 80 τον επόμενο μήνα αλλά και εικόνες με πρησμένους αστραγάλους, μελανιασμένα χέρια και στιγμές κόπωσης σε δημόσιες εμφανίσεις, έχουν εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την υγεία του. 

Η τελευταία αναλυτική ιατρική έκθεση, τον Απρίλιο του 2025, έκανε λόγο για «άριστη υγεία», επιβεβαίωνε όμως ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, ενώ είχε υποβληθεί και σε αξονική τομογραφία για καρδιαγγειακό έλεγχο. 

Ο ίδιος έχει αποδώσει τους μώλωπες στα χέρια του στη συχνή χρήση ασπιρίνης, ενώ ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται διαρκώς τη φυσική του κατάσταση, προβάλλοντας το ιδιαίτερα φορτωμένο καθημερινό του πρόγραμμα. 

Αμερικανοί γιατροί πάντως σημειώνουν ότι οι ετήσιοι έλεγχοι είναι απολύτως συνηθισμένοι για έναν άνθρωπο της ηλικίας του, αν και επισημαίνουν πως ζητήματα όπως το πρήξιμο στα πόδια χρειάζονται στενή παρακολούθηση.

