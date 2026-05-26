Η Γωγώ Μαστροκώστα δε δίστασε ποτέ να μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού, θέλοντας μέσα από τη δική της προσωπική περιπέτεια να στείλει δύναμη και ελπίδα σε χιλιάδες γυναίκες.

Το 2009, σε μια από τις πιο συγκλονιστικές δημόσιες εμφανίσεις της, όταν βρέθηκε στα βραβεία «Γυναίκες της Χρονιάς» που προβλήθηκαν από το Star, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη διάγνωσή της, συγκινώντας το πανελλήνιο με την ειλικρίνεια, τη δύναμη ψυχής και τα λόγια καρδιάς της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πως για καιρό δεν ένιωθε έτοιμη να μοιραστεί όσα περνούσε, ωστόσο μια γυναίκα που γνώρισε μέσα από αυτή τη δοκιμασία στάθηκε η αφορμή για να κάνει το μεγάλο βήμα.

«Επιτέλους βρήκα την ευκαιρία να απαντήσω σε όλους με ρωτάνε για τα μαλλιά μου γιατί τα έχω κόψει. Δεν τα έκοψα. Μία φίλη που γνώρισα μέσα από αυτή μου την περιπέτεια η οποία έχει περάσει κάτι ανάλογο με συμβούλευσε να βγω και να το πω για να συσσωρεύσω θετική ενέργεια από τον κόσμο. Δεν ένιωθα έτοιμη να το κάνω, δεν ξέρω και τώρα αν είμαι έτοιμη να το κάνω, αλλά όσο περνούσε ο καιρός ένιωθα ότι δεν είχα κανένα δικαίωμα να το κρατήσω όλο αυτό για τον εαυτό μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια είχε εξηγήσει πως μέσα από αυτή τη δοκιμασία κατάλαβε γιατί η δημοσιότητα που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια είχε τελικά έναν βαθύτερο σκοπό.

«Πραγματικά, πάντα ήμουν άνθρωπος που πατούσα στη γη και δεν μπορούσα να καταλάβω όλη αυτή τη δημοσιότητα. Μου φαινόταν λίγο αστεία, πολλή δημοσιότητα χωρίς λόγο. Ουσιαστικά, ήταν εντελώς δυσανάλογη με τα επαγγελματικά μου. Μέσα από αυτή την περιπέτεια έχω καταλάβει τελικά γιατί… Είναι ακριβώς γι’ αυτή τη στιγμή που θα παρουσιάσω τη δική μου ιστορία στον κόσμο με την ελπίδα ότι κάποιες γυναίκες που δεν είναι καθόλου υποψιασμένες, όπως ήμουν και εγώ, θα ψαχτούν».

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε σταθεί ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης και της σωστής διάγνωσης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς όλες τις γυναίκες.

«Με την ελπίδα ότι δεν θα μείνουν σε μία γνώμη. Η καλύτερη διάγνωση είναι η διπλή διάγνωση, καλύτερα να γίνεται από δύο γιατρούς», είχε τονίσει.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν μέχρι και σήμερα τα λόγια της για τη «νίκη» απέναντι στην ασθένεια και για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να αντιμετωπίσει τη ζωή.

«Θέλω να πω όμως κάτι και για τις γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια μοίρα μαζί μου και δυστυχώς είμαστε πάρα πολλές. Όταν έγραψα αυτή την ιστορία για το "Life & Style", στο τέλος αναρωτήθηκα λέω ωραία τώρα, ωραίο όλοι αυτοί οι βαρύγδουποι τίτλοι: “Είμαι νικήτρια;”. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο τέλος, ούτε εγώ ούτε πολλές γυναίκες. Κατέληξα, όμως, στο εξής: Πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τη νόσο και δεν μετριέται με τις ημέρες και τα χρόνια επιβίωσης».

Στην ίδια ομιλία είχε μιλήσει με απέραντη αγάπη και για τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, τον οποίο χαρακτήρισε «φύλακα άγγελό» της.

«Ο άνδρας μου, ο φύλακας άγγελός μου, μου είπε ότι αν έστω και μια γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό θα έχω πετύχει τον δικό μου τον στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός πραγματικά μέσα από την καρδιά μου: να με δουν κάποιες γυναίκες και απλά να τρέξουν», είχε πει κλείνοντας, μέσα σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση.