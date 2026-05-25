Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Συγκλονίζει το αντίο της κόρης της, Βικτώριας

Σε ηλικία 56 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

25.05.26 , 07:07
Γ. Μαστροκώστα: Σε όσους με λένε μαχήτρια τους λέω ότι ήμουν τυχερή/ Bίντεο Αρχείου ANT1 2021

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

Η γνωστή πρώην γυμνάστρια, που είχε αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην τηλεόραση, τη μόδα και το fitness, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανός Δέλλας, και την κόρη τους, Βικτώρια.

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δε λύγισε ποτέ. Δε διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Η Βικτώρια συνόδευσε το μήνυμά της με μια τρυφερή φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια στην αγκαλιά της μητέρας της, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @_victoriadella

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Γωγώς Μαστροκώστα είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, μαζί με την κόρη της και τον Χάρη Σιανίδη.

Με την κόρη της και τον Χάρη Σιανίδη η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Γωγώς Μαστροκώστα τον Σεπτέμβριο του 2024

Ποια ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε το 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Μεταξύ μας» του Mega, όπου παρουσίαζε θέματα γυμναστικής.

Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα

Γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της δεκαετίας του ’90, ενώ ασχολήθηκε με την τηλεόραση, το τραγούδι και τη μόδα.

 

Το 2008 παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλλα, με τον οποίο απέκτησαν τη μοναχοκόρη τους. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον γάμο και την οικογένειά της, τονίζοντας πως ο αμοιβαίος σεβασμός ήταν το στοιχείο που κρατούσε δυνατή τη σχέση τους.

Η μάχη της με τον καρκίνο έγινε γνωστή το 2010, όταν η ίδια αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας της.

Η διάγνωση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν ένιωσε έντονους πόνους στο στήθος και διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον θηλασμό.

Σε συνέντευξή της είχε παραδεχτεί: «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει».

Από τότε έδωσε έναν γενναίο αγώνα, περνώντας από θεραπείες, χημειοθεραπείες και επεμβάσεις, χωρίς ποτέ να χάσει τη δύναμη και την αξιοπρέπειά της.

