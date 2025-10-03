Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα

«Περνάει ένα πρόβλημα υγείας που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν...»

03.10.25 , 13:23
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Καλάβρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την υγεία της καλής της φίλης, Γωγώς Μαστροκώστα.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες

Όπως αποκάλυψε, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο είχε περάσει ξανά στο παρελθόν κι έχει βγει νικήτρια, ενώ συμπλήρωσε πως κάνει θεραπείες

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και είχε βγει νικήτρια. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος, κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», τόνισε η Μαρία Καλάβρια.

Η Μαρία Καλάβρια με τη Γωγώ Μαστροκώστα το μακρινό 2013 / NDP Photo Agency

Η Μαρία Καλάβρια με τη Γωγώ Μαστροκώστα το μακρινό 2013 / NDP Photo Agency

Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, η ίδια απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή, δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα»

Έρωτηθείσα τέλος για τις δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη σχετικά με τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, το μοντέλο τάχθηκε υπέρ του πρώην συντρόφου της, με τον οποίο υπήρξε ζευγάρι για τρία χρόνια. 

«Στεναχωρήθηκα όταν έμαθα για τον χωρισμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου»

Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα

«Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχει παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις. Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα είναι δικαίωμά της να σχολιάζει και να λέει ότι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων», αποκρίθηκε η Μαρία Καλάβρια. 

 

