Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες

Η εξομολόγηση της Γωγώς Μαστροκώστα για τον καρκίνο 3 χρόνια πριν στον ΑΝΤ1

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και από τα social media, με τις διαδικτυακές της εμφανίσεις να είναι πλέον ελάχιστες.

Ωστόσο, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, έκανε μία σπάνια εξαίρεση, δημοσιεύοντας ένα νέο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους θαυμαστές της.

Στο βίντεο αυτό, η Γωγώ παρουσίασε το νέο εστιατόριο που άνοιξαν πρόσφατα τα δύο της αδέρφια στο Μεσολόγγι, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή της στην προσπάθειά τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε: «Το εστιατόριο του αδελφού μου και της αδελφής μου. Σας αγαπώ».

Τα δύσκολα πέρασαν για τη Γωγώ

Η Γωγώ Μαστροκώστα ξέρει καλά να πατά γερά στα πόδια της μέσα από τη «μάχη» που δίνει με τον καρκίνο. Αυτός ο δύσκολος αγώνας ξεκίνησε πριν από χρόνια, λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Βικτώριας.

Μάλιστα, τον περασμένο Μάϊο δημοσιεύματα ήθελαν τη γυμνάστρια να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της.

Από το πλευρό της δεν έφυγε λεπτό ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδειχθεί «βράχος» δίπλα της, στηρίζοντάς την αθόρυβα αλλά με απόλυτη αφοσίωση.

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον πρώην τεχνικό του ΟΦΗ/ INTIMENEWS

Φαίνεται όμως πως όλα πήγαν καλά και τα χαμόγελα επέστρεψαν στην ευτυχισμένη μα πάνω από όλα «δεμένη» οικογένεια.

