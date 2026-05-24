Voge DS625X: Δείτε την τιμή στην Ελλάδα

Το DS625X είναι η μοτοσυκλέτα που καλύπτει τις ανάγκες κάθε μοτοσυκλετιστή, από καθημερινή αστική χρήση μέχρι μακρινές εξορμήσεις με δύο άτομα και πλήρες φορτίο, εντός και εκτός ασφάλτου.Η καρδιά του DS625X είναι ένας δοκιμασμένος δικύλινδρος εν σειρά 16βάλβιδος DOHC κινητήρας.Με μέγιστη ισχύ 64 Ηp / 9.000 rpm και 57Nm ροπής στις 6.500 rpm, αυτός ο κινητήρας εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε κάθε περίσταση, από την οδήγηση στην πόλη και στους χωματόδρομους έως τα μακρινά ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο, τα οποία αντιμετωπίζονται αβίαστα. .

Για το 2026 το DS625X γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, με τον εξοπλισμό του να εμπλουτίζεται με σημαντικές προσθήκες:- Θερμαινόμενα γκριπ,- Θερμαινόμενη σέλα- Σύστημα “follow me home” (τα φώτα παραμένουν αναμμένα για λίγα δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο του κινητήρα)- Νέοι διακόπτες,Η τιμή λιανικής του νέου DS625X παραμένει στα μόλις 6.795€ και το μοντέλο διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, Black Knight και Desert Sand. Καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό και για την απόκτησή του προσφέρεται εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις με κάρτα ή ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, ακόμη και χωρίς προκαταβολή.