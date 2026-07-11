Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά - Μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά έξω από το Περιβολάκι Λαγκαδά - Ήχησε το 112 / ΕΡΤ

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Μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Περιβολάκι προς τον Λαγκαδά εστάλη από το 112. Στην περιοχή ξέσπασε φωτιά λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.

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Επί τόπου επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε αρδευτικό κανάλι σε χαμηλή βλάστηση και σε απορρίμματα κοντά στον οικισμό. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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