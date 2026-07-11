Πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν επιθέσεις

Πλήγματα σε ρωσικά τάνκερ με drones - Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: AP Images Βίντεο OPEN

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας με εκατέρωθεν επιθέσεις.
  • Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ με drones.
  • Ρωσία ανακοίνωσε έναν νεκρό από επίθεση drone κατά τεσσάρων πλοίων στον Κόλπο του Ταγκανρόγκ.
  • Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο, με τουλάχιστον έξι τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
  • Ο δήμαρχος Κιέβου ενημέρωσε για τρεις σοβαρά τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Νέα κλιμάκωση παρουσιάζει τα τελευταία 24ωρα ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας με εκατέρωθεν επιθέσεις 

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones, 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα στην Ουκρανία.

Στην αντεπίθεση το Κίεβο μετά το «όχι» Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε μία σημερινή ανακοινωσή τους, ότι έπληξαν επίσης, τέσσερα ρυμουλκά, δύο εμπορικά πλοία, αλλά και μία βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά και προσέφερε στρατιωτική διοικητική υποστήριξη.

Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας

Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας (AP Images) 

Ρωσία: Ένας νεκρός από την επίθεση  drone κατά τεσσάρων πλοίων, 

Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει ένα νεκρός από την επίθεση ενός drone κατά τεσσάρων πλοίων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός τάνκερ που μετέφερε μεθανόλη στον Κόλπο του Ταγκανρόγκ στη Θάλασσα του Αζόφ. 

Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

«Ένας ναυτικός σε ένα σκάφος τεχνικής υποστήριξης έχασε τη ζωή του. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου προς την οικογένεια και τους αγαπημένους του. Κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε», ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία υπέστησαν διαφορετικών επιπέδων ζημιές, αλλά, «δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μεθανόλης»

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο        

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία .

Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία (AP Images Kateryna Klochko)  

Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Με πυρηνικό Αρμαγεδώνα απειλούν Πούτιν και Μεντβέντεφ

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

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