Νέα κλιμάκωση παρουσιάζει τα τελευταία 24ωρα ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας με εκατέρωθεν επιθέσεις

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones, 21 ρωσικά πλοία τάνκερ στη Θάλασσα του Αζόφ στη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης αποστέρησης των ρωσικών δυνάμεων από καύσιμα στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε μία σημερινή ανακοινωσή τους, ότι έπληξαν επίσης, τέσσερα ρυμουλκά, δύο εμπορικά πλοία, αλλά και μία βυθοκόρο που υποστήριζε λιμενικές υποδομές, αλλά και προσέφερε στρατιωτική διοικητική υποστήριξη.

Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ουκρανίας - Ρωσίας (AP Images)

Ρωσία: Ένας νεκρός από την επίθεση drone κατά τεσσάρων πλοίων,

Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει ένα νεκρός από την επίθεση ενός drone κατά τεσσάρων πλοίων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός τάνκερ που μετέφερε μεθανόλη στον Κόλπο του Ταγκανρόγκ στη Θάλασσα του Αζόφ.

«Ένας ναυτικός σε ένα σκάφος τεχνικής υποστήριξης έχασε τη ζωή του. Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου προς την οικογένεια και τους αγαπημένους του. Κανένας άλλος δεν τραυματίστηκε», ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ, σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία υπέστησαν διαφορετικών επιπέδων ζημιές, αλλά, «δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής μεθανόλης»

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

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Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία (AP Images Kateryna Klochko)

Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.