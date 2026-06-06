Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

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Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (6/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
  • Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Γκεόργκι Τίχι, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξή της στον πόλεμο.
  • Δεσμεύτηκε ότι δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά, αποδίδοντας το συμβάν στη ρωσική επιθετικότητα.
  • Η Ουκρανία επισημαίνει ότι η ρωσική επιθετικότητα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της περιοχής και της Ευρώπης.
  • Η Ουκρανία επιθυμεί την εμβάθυνση των σχέσεων με την Ελλάδα και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου.

Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone - καμικάζι που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.  

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Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, με ανάρτησή του στο Χ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον ελληνικό λαό για τη στήριξη από την αρχή του πολέμου.

Δεσμεύτηκε ότι δε θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον, και το απέδωσε στη συνεχιζόμενη - όπως είπε - ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον λεγόμενο ρωσικό σκιώδη στόλο, επιβεβαιώνοντας έτσι, ποιον στόχο είχε το drone.

Είχαν προηγηθεί τα ελληνικά διαβήματα, όπου η Αθήνα εξηγούσε ότι το drone θα μπορούσε να είχε σκοτώσει αθώους πολίτες αν είχε εκραγεί. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκεόργκι Τίχι στο Χ:

«Μετά το περιστατικό που αφορούσε ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές της σχέσεις με την Ελλάδα. Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της πολιτικής θαλάσσιας ασφάλειας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, μαζί με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

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