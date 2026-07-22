ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ

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Πολιτικη
ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε Ο Φάμελλος Από Την Κοινοβουλευτική Ομάδα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η απόφαση του Φάμελλου προήλθε λόγω των τελευταίων εξελίξεων που δεν ανταποκρίνονται στις αξίες της Αριστεράς.
  • Ευχαρίστησε τους συντρόφους του και δήλωσε πιστός στις ιδέες της Αριστεράς.
  • Η Ρένα Δούρου είναι η νέα πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον έχει δέκα βουλευτές.
  • Ο Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για ενότητα και προοδευτική συνεργασία.

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σειρά είχε ο μέχρι πριν λίγο καιρό πρόεδρος του Κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. 

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, προσθέτοντας ακόμη μία αποχώρηση στη σειρά των τελευταίων ημερών.

Σε δήλωσή του που ανήρτησε στα social media ανέφερε:

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Κ.Ο. είναι από το περασμένο Σάββατο η Ρένα Δούρου, ενώ το κόμμα μένει πλέον με δέκα βουλευτές.  

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