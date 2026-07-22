Σε κατάσταση «RED CODE» πολλές περιοχές της Αττικής και άλλες 6 περιφέρειες

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - Σε επιφυλακή η αστυνομία

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Με δύο ακραία καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα, καθώς ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την Ελλάδα συνδυάζεται με την εκδήλωση τοπικά ισχυρών καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της βόρειας χώρας.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). 

Σε RED CODE η Αττική, όπου επικρατεί ακραίος καύσωνας

Σε RED CODE η Αττική, όπου επικρατεί ακραίος καύσωνας

Στόχος της σύσκεψης ήταν η αξιολόγηση των τελευταίων προγνωστικών δεδομένων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών ενόψει των ιδιαίτερα δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Καύσωνας στα περισσότερα ηπειρωτικά – Καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα

Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες της Επιτροπής, σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Καιρός: Καμίνι η χώρα θα «ψηθεί» στους 43◦C – Παύση εργασίας 13:00 – 17:00

Την ίδια ώρα, όμως, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου προβλέπεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Ταυτόχρονα στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Ταυτόχρονα στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, ενώ στη χώρα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι έντασης 6 και τοπικά 7 μποφόρ, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Υπουργείο Υγείας: Οδηγός πρόληψης και προστασίας από τον καύσωνα

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση «RED CODE»

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ παραμένουν σε κατάσταση κινητοποίησης «RED CODE» οι εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής.
  • Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας.
  • Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας.
  • Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
  • Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.

Έκκληση στους πολίτες: Αποφύγετε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Καύσωνας: «Έβρασαν» τα τσιμέντα – Καταγράφηκαν 75◦C στις ταράτσες

Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες:  

  • να μην προχωρούν σε καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού
  • να αποφεύγουν τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης
  • να μη χρησιμοποιούν υπαίθριες ψησταριές
  • να μην πραγματοποιούν κάπνισμα μελισσών
  • να μην πετούν αναμμένα τσιγάρα

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Ενεργοποιήθηκε το 3ο Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας

Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, εκδόθηκε διαταγή για την ενεργοποίηση του 3ου Σταδίου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), καθώς προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας 5 (Κατάσταση Συναγερμού).

Καύσωνας: Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε - Συστάσεις από τον ΙΣΑ

Η απόφαση προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των απαιτούμενων δυνάμεων, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε Υμηττό, Πεντέλη, Πάρνηθα

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε Υμηττό, Πεντέλη, Πάρνηθα

Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, άλση και προστατευόμενες περιοχές, ενώ ενισχύονται οι αποκλειστικές εποχούμενες περιπολίες με συντονισμό από ανώτερους αξιωματικούς.

Ενισχυμένες περιπολίες σε Υμηττό, Πεντέλη και Πάρνηθα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιτήρηση περιοχών υψηλού κινδύνου, όπως οι ορεινοί όγκοι του Υμηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας.

Οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες εντείνουν τους ελέγχους σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ ομάδες ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων και τη συλλογή πληροφοριών.

Έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους

Έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους

Παράλληλα, προβλέπεται διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας προς δασικές περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις, συνεχής ενημέρωση πολιτών, τουριστικών επιχειρήσεων, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και κατασκηνωτών για τα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς και άμεση συνδρομή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων σε περίπτωση που απαιτηθεί προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.

Οι Αρχές απευθύνουν νέα έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.

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