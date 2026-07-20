Καύσωνας: Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε - Συστάσεις από τον ΙΣΑ

Έκκληση για αυξημένη προσοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.07.26 , 10:58 TOYOTA GAZOO Racing: Ο Sami Pajari κατακτά την πρώτη του νίκη στο WRC
20.07.26 , 10:54 Πέντε χρόνια χωρίς τον Τόλη Βοσκόπουλο: Συγκινεί η Άντζελα Γκερέκου
20.07.26 , 10:45 Μαρία Σάκκαρη: η συνγκινητική αφιέρωση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
20.07.26 , 10:17 Ταινία Online: Δες το «Cop Shop» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ
20.07.26 , 10:07 Θεσσαλονίκη: 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο
20.07.26 , 10:05 Σπυροπούλου: Λιώνει για τα «κρουασανάκια» της- Η ανάρτηση με τους γιους της
20.07.26 , 10:02 Μητσοτάκης: «Στόχος να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε χώρο αναψυχής & πρασίνου»
20.07.26 , 10:01 Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
20.07.26 , 10:00 Ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι: Φτιάξτε το πιο δροσιστικό frozen yogurt
20.07.26 , 09:50 Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
20.07.26 , 09:30 Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Βάφτισε τον γιο του, Βασίλη, στην Πορταριά Πηλίου
20.07.26 , 09:15 Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο
20.07.26 , 09:12 Μουντιάλ 2026: Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στον Μεγάλο Τελικό
20.07.26 , 09:03 Προφήτης Ηλίας: Η ζωή του, οι προφητείες και τα θαύματα
20.07.26 , 09:00 Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου
Γραμμωμένα χέρια: 5 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι
Τσιμτσιλή: Το chic beach look με γαλάζιο ολόσωμο μαγιό & κίτρινο πουκάμισο
Μουντιάλ 2026: Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στον Μεγάλο Τελικό
Καιρός: Τριήμερος καύσωνας ακόμα και με 43 βαθμούς Κελσίου
Μυστήριο με τη σορό στη βαλίτσα: Στο κάδρο παραμένει η Γιου Τινγκ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Βάφτισε τον γιο του, Βασίλη, στην Πορταριά Πηλίου
Σπυροπούλου: Λιώνει για τα «κρουασανάκια» της- Η ανάρτηση με τους γιους της
Κυψέλη: «Υπάρχει πιθανότητα»- O σύζυγος της αγνοούμενης Γιου Τινγκ στο Star
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το μήνυμα που έλαβε για τα κιλά της και η απάντησή της
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τον πρώτο μεγάλο καύσωνα / OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί για τον καύσωνα με θερμοκρασίες έως 43°C και καλεί τους πολίτες να τηρούν μέτρα προστασίας.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ευπαθείς ομάδες όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα.
  • Συστάσεις περιλαμβάνουν παραμονή σε δροσερούς χώρους, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και επαρκή ενυδάτωση.
  • Σημάδια θερμοπληξίας περιλαμβάνουν υψηλή θερμοκρασία σώματος, ζαλάδα και σύγχυση, απαιτώντας άμεση ιατρική βοήθεια.
  • Η πρόληψη και η υπευθυνότητα είναι κρίσιμες για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία.

Με τον καύσωνα έχει ήδη φτάσει στη χώρα μας και τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας. Ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες μέρες ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. 

«Καμίνι» η χώρα το επόμενο τριήμερο με 42άρια - Οι «κόκκινες» περιοχές

ΙΣΑ «Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών που πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας»

Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να προληφθούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ο ΙΣΑ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών – Πού θα χτυπήσει 43◦c ο υδράργυρος

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες».


Συστάσεις προς το κοινό

  • Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.
  • Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 – 17:00).
  • Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.
  • Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.
  • Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.
  • Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών
  • Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

  • Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος
  • Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο
  • Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί
  • Έντονος πονοκέφαλος
  • Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού
  • Ναυτία
  • Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης
  • Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες:

  • Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο
  • Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά
  • Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει
  • Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 |
ΖΕΣΤΗ
 |
ΙΣΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε 30χρονος Μετά Από Τροχαίο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης Βάφτισε Τον Γιο Του Στο Πήλιο
Ελλαδα
Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Βάφτισε τον γιο του, Βασίλη, στην Πορταριά Πηλίου
Νάξος
Ελλαδα
Νάξος: Καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των αρωμάτων και των γεύσεων
Κυψέλη: Μυστήριο Με Τη Σορό Στη Βαλίτσα - Σε Ποια Ανήκει;
Ελλαδα
Μυστήριο με τη σορό στη βαλίτσα: Στο κάδρο παραμένει η Γιου Τινγκ
Καύσωνας Τριών Ημερών: Πού Θα Φτάσει Η Θερμοκρασία 43◦c
Ελλαδα
Καιρός: Τριήμερος καύσωνας ακόμα και με 43 βαθμούς Κελσίου
Μεσσηνία: Φόβος και Ομερτά Από Τους 3 Των Εμπρησμών
Ελλαδα
Εμπρησμοί Μεσσηνία: «Εκβίαζαν, έκαιγαν αυτοκίνητα, σπίτια, αποθήκες»
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 19/7/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Τροχαίο Χανιά: Νοσηλεύτρια Που Σχόλασε Η Οδηγός Που Ενεπλάκη
Ελλαδα
Τροχαίο Χανιά: Νοσηλεύτρια που είχε τελειώσει από βραδινή βάρδια η οδηγός
Καύσωνας: Έρχεται Τριήμερο Με 42άρια - Σε Ποιες Περιοχές
Ελλαδα
«Καμίνι» η χώρα το επόμενο τριήμερο με 42άρια - Οι «κόκκινες» περιοχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top