Με τον καύσωνα έχει ήδη φτάσει στη χώρα μας και τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας. Ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Υπενθυμίζεται ότι τις επόμενες μέρες ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

ΙΣΑ «Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία των πολιτών που πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας»

Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να προληφθούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ο ΙΣΑ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες».



Συστάσεις προς το κοινό

Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 – 17:00).

Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.

Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών

Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο

Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού

Ναυτία

Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες:

Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο

Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά

Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει

Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.