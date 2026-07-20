smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών

Πότε είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του

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Αυτοκινητο
smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών
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Το smart #2 διανύει αυτή την περίοδο τα τελευταία και πιο απαιτητικά χιλιόμετρα του παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών του, πριν πραγματοποιήσει την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον προσεχή Οκτώβριο. Η νέα γενιά του εμβληματικού διθέσιου μοντέλου της smart παίρνει πλέον σάρκα και οστά, πραγματοποιώντας δοκιμές σε δημόσιους δρόμους, κάτω από το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο καμουφλάζ που σχεδίασε η ομάδα Global Design της Mercedes-Benz.

Στις εγκαταστάσεις δοκιμών, η ευελιξία του smart #2 αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα πραγματικών αστικών συνθηκών: από ξαφνικά εμπόδια και απότομες αλλαγές λωρίδας έως οδήγηση σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα. Η συνεχής εξέλιξη της γεωμετρίας του πλαισίου, της σχέσης μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης, της διαδρομής της κρεμαγιέρας και της λειτουργίας της ανάρτησης εξασφαλίζει ότι το μοντέλο παραμένει σταθερό, άμεσο και ιδιαίτερα ευέλικτο, εκεί όπου το χρειάζεται περισσότερο: στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Η smart πραγματοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πιστοποίησης των χαρακτηριστικών NVH (Noise, Vibration, Harshness – Θόρυβος, Κραδασμοί και Τραχύτητα λειτουργίας) σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα δοκιμών, όπως αεροδυναμική σήραγγα, ακουστικό θάλαμο, τετραϋδραυλική πλατφόρμα δοκιμών με ελεγχόμενη θερμοκρασία, πίστες εξέλιξης και δημόσιο οδικό δίκτυο. Οι μηχανικοί αξιολόγησαν κάθε πιθανή πηγή θορύβου και κραδασμών, από τον αεροδυναμικό και τον θόρυβο κύλισης έως τη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, τη θερμική συμπεριφορά, τους μικροθορύβους, τις τριβές μεταξύ εξαρτημάτων και τη συνολική ποιότητα του ηχητικού περιβάλλοντος στην καμπίνα.

smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών

Δοκιμάζοντας διαφορετικές συνθέσεις ελαστικών σε τραχιά άσφαλτο, αυλακωτό σκυρόδεμα και διαδρομές υψηλής ταχύτητας, οι μηχανικοί αναζήτησαν τη χρυσή τομή ανάμεσα στη χαμηλή αντίσταση κύλισης – για μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία – και στην αποτελεσματική μείωση του θορύβου. Παράλληλα, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια αξιοπιστία, το smart #2 υποβλήθηκε σε εξαντλητικές δοκιμές αντοχής σε κακοτράχαλες επιφάνειες, συνεχείς ανωμαλίες του οδοστρώματος και δρόμους με λακκούβες, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής οδήγησης στην πόλη. Ειδικές δοκιμές πρόσκρουσης αναπαρήγαγαν επίσης συνηθισμένα αστικά σενάρια, όπως η επαφή με κράσπεδα ή το πέρασμα από βαθιές λακκούβες.

smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών
Η ακόμη μεγαλύτερη ακαμψία του πλαισίου και η βελτιστοποίηση των σημείων καταπόνησης της δομής διασφαλίζουν ότι το smart #2 θα αποτελέσει έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο σύντροφο για την καθημερινή ζωή στην πόλη. Τη δομική αυτή αντοχή συμπληρώνει η νέα γενιά του εμβληματικού κλωβού ασφαλείας tridion, ο οποίος συνδυάζει τις ιδιαίτερα συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με μια στιβαρή κατασκευή, σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις παθητικής ασφάλειας και να προσφέρει υψηλά επίπεδα προστασίας, σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

Το μοντέλο παραγωγής του smart #2, που έχει ήδη αρχίσει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των οδηγών στις ευρωπαϊκές πόλεις, μετρά πλέον αντίστροφα για την επίσημη Παγκόσμια Πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026.
 

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