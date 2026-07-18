BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα

Δυναμικό ξεκίνημα πραγματοποίησε το BMW Group Hellas το πρώτο εξάμηνο του 2026 παραμένοντας, στην 1η θέση της πολυτελούς κατηγορίας στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου. Βάσει των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε ο ΣΕΕΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2026 το Group κατέγραψε νέο ρεκόρ ταξινομήσεων με 5.239 οχήματα BMW / BMW i και ΜΙΝΙ (+5% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Το μερίδιο του BMW Group στην πολυτελή κατηγορία ανήλθε στο 51,3% (6,2% επί του συνόλου της αγοράς) με 3.810 ταξινομήσεις μοντέλων BMW / BMW i και 1.429 ταξινομήσεις αυτοκινήτων MINI.

Για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, κ. Christopher Puth ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μας κατατάσσουν ξανά στην πρώτη θέση της πολυτελούς κατηγορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η εμπορική πορεία της πρωτοποριακής BMW iX3, του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse, με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς.

Η δυναμική μας ενισχύεται σταθερά με την έλευση νέων μοντέλων της Neue Klasse, όπως η πολυαναμενόμενη Σειρά 3, η αμιγώς ηλεκτρική i3, αλλά και η επιβλητική νέα BMW X5 – μοντέλα που ήδη διατίθενται για παραγγελία στους πελάτες μας».