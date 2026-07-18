BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα

Το νέο ρεκόρ ταξινομήσεων

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Αυτοκινητο
BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα
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Δυναμικό ξεκίνημα πραγματοποίησε το BMW Group Hellas το πρώτο εξάμηνο του 2026 παραμένοντας, στην 1η θέση της πολυτελούς κατηγορίας στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου. Βάσει των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε ο ΣΕΕΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2026 το Group κατέγραψε νέο ρεκόρ ταξινομήσεων με 5.239 οχήματα BMW / BMW i και ΜΙΝΙ (+5% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα). Το μερίδιο του BMW Group στην πολυτελή κατηγορία ανήλθε στο 51,3% (6,2% επί του συνόλου της αγοράς) με 3.810 ταξινομήσεις μοντέλων BMW / BMW i και 1.429 ταξινομήσεις αυτοκινήτων MINI.

BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα

Για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, κ. Christopher Puth ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου μας κατατάσσουν ξανά στην πρώτη θέση της πολυτελούς κατηγορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η εμπορική πορεία της πρωτοποριακής BMW iX3, του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse, με τη ζήτηση να αυξάνεται συνεχώς.

BMW Group Hellas: Οι πωλήσεις που έφεραν χαμόγελα

Η δυναμική μας ενισχύεται σταθερά με την έλευση νέων μοντέλων της Neue Klasse, όπως η πολυαναμενόμενη Σειρά 3, η αμιγώς ηλεκτρική i3, αλλά και η επιβλητική νέα BMW X5 – μοντέλα που ήδη διατίθενται για παραγγελία στους πελάτες μας».

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