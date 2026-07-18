Η βιταμίνη C εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα συστατικά της σύγχρονης περιποίησης και όχι άδικα. Είναι το serum που οι δερματολόγοι προτείνουν ξανά και ξανά για την πρόληψη της φωτογήρανσης, την αντιμετώπιση των δυσχρωμιών και την ενίσχυση της φυσικής λάμψης της επιδερμίδας.

Το καλοκαίρι, μάλιστα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού η συνεχής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς ρύπους δημιουργούν περισσότερες ελεύθερες ρίζες που επιταχύνουν τη γήρανση.

Φυσικά, η βιταμίνη C δεν αντικαθιστά ποτέ το αντηλιακό. Λειτουργεί όμως ιδανικά μαζί του ενισχύοντας την αντιοξειδωτική άμυνα της επιδερμίδας και βοηθώντας τη να διατηρηθεί πιο φωτεινή, λεία και ομοιόμορφη όψη. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται πλέον να ξοδέψεις μια μικρή περιουσία για να αποκτήσεις μια αποτελεσματική φόρμουλα.

Οι νέες συνθέσεις συνδυάζουν τη βιταμίνη C με δραστικά συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, φερουλικό οξύ και άλλα προσφέροντας υψηλή αποτελεσματικότητα σε πολύ πιο προσιτές τιμές.

Αν σκέφτεσαι να προσθέσεις για πρώτη φορά ένα serum βιταμίνης C στη ρουτίνα σου ή αναζητάς μια οικονομική αλλά αξιόπιστη επιλογή, αυτά είναι τα προϊόντα που ξεχωρίζουν.

The Ordinary Ascorbyl Glucoside Solution 12%

Ιδανικό για όσες έχουν ευαίσθητη ή αντιδραστική επιδερμίδα και δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν καθαρή βιταμίνη C. Η φόρμουλα βασίζεται στο Ascorbyl Glucoside, ένα σταθερό παράγωγο που μετατρέπεται σταδιακά σε ασκορβικό οξύ μέσα στην επιδερμίδα, προσφέροντας λάμψη και πιο ομοιόμορφο τόνο χωρίς ερεθισμούς ή αίσθηση καψίματος. Παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των σημαδιών από ακμή και χαρίζει πιο φωτεινή όψη.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου