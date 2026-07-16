Τα μαγιό που θα πρωταγωνιστήσουν στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Οι φετινές τάσεις στα μαγιό φέρνουν νέες σιλουέτες και τολμηρά prints

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Υπάρχει αυτή η συναρπαστική στιγμή κάθε χρόνο που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των διακοπών: η αναζήτηση του ιδανικού μαγιό. Εκείνου του κομματιού που δεν θα συνοδεύσει απλώς τις ημέρες στην παραλία, αλλά θα γίνει η βάση για ολόκληρη τη resort γκαρνταρόμπα, από τις πρωινές βουτιές μέχρι τα sunset cocktails και τις βραδινές εμφανίσεις δίπλα στη θάλασσα.

swimwear

Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;

Από τα animal prints που επιστρέφουν δυναμικά μέχρι τις λαμπερές υφές και τις γήινες αποχρώσεις, αυτές είναι οι τάσεις που αξίζει να γνωρίζεις πριν επιλέξεις το φετινό σου μαγιό.

Γεωμετρικά Prints

swimwear

Τα γεωμετρικά μοτίβα δίνουν μια πιο σύγχρονη και γραφιστική διάσταση στο beachwear, ισορροπώντας ανάμεσα στο retro και το μοντέρνο.

Underwater Muse

swimwear

Η αισθητική της γοργόνας συνεχίζει να γοητεύει τη μόδα, μεταφέροντας την αίσθηση του βυθού στο beachwear. Ιριδίζουσες υφές, αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη θάλασσα, κεντήματα και λαμπερές λεπτομέρειες αντανακλούν το ονειρικό σύμπαν του βυθού.

Γήινοι Τόνοι

swimwear

Εμπνευσμένα από την άμμο, τους βράχους και το φυσικό τοπίο του καλοκαιριού, τα μαγιό σε φυσικές αποχρώσεις αποπνέουν διαχρονική κομψότητα και συνδυάζονται ιδανικά με raffia αξεσουάρ, χρυσά κοσμήματα και λινά cover-ups για ένα ανεπιτήδευτα κομψό resort look.

Δείτε όλες τις προτάσεις για Swimwear του φετινού καλοκαιριού στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

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