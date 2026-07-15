Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά τις επόμενες ημέρες, αφού ο καύσωνας που πλήττει την Ιταλία μας πλησιάζει, χωρίς όμως να φέρνει ακρότητες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων, την Πέμπτη η ζέστη θα ενταθεί, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 με 39 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως:

η Άρτα

το Αγρίνιο

η Πάτρα

η Άμφισσα

το Άργος

η Σπάρτη

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, ενώ πιο δροσερή θα είναι η Θεσσαλονίκη με 35 βαθμούς.

«Την ίδια ώρα, ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, συγκρατώντας τη θερμοκρασία στα νησιά έως 6 βαθμούς χαμηλότερη. Ο συνδυασμός ζέστης και μελτεμιού δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών», εξήγησε η μετεωρολόγος.

Καιρός: Πέφτει για λίγο ο υδράργυρος - Νέα άνοδος το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 1 με 2 βαθμούς, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Παράλληλα, το μελτέμι θα ενισχυθεί περισσότερο, με ανέμους έως 7 μποφόρ από τη Λέσβο έως και την Κρήτη.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται σε περιοχές όπως:

η Λαμία

η Άμφισσα

το Αγρίνιο

το Άργος

τα Τρίκαλα

η Χαλκίδα

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star