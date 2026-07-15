Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

«Μάρω, γιατί δεν ήρθες να αποχαιρετηθούμε;»

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Μάρω Κοντού: Η βιντεοκλήση με τον Ανδρέα Γεωργίου & τον Κούλη Νικολάου στην τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

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Η Μάρω Κοντού υποδύθηκε τη «Μαρία Αναγνώστου» στην τηλεοπτική σειρά «Η Γη της Ελιάς» και τις πέντε σεζόν της προβολής της. Αυτός ήταν ο τελευταίος της ρόλος πριν φύγει από τη ζωή. 

Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά

Στο φινάλε του τελευταίου επεισοδίου προβλήθηκε backstage υλικό από τα γυρίσματα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Ανδρέας Γεωργίου αναφέρθηκε στη σπουδαία ηθοποιό, λέγοντας: «H σειρά είχε και Μάρω Κοντού. Την πήρα τηλέφωνο, είχα τεράστιο άγχος γιατί δεν ήξερα πώς να της μιλήσω και φυσικά, είχα στο μυαλό μου ότι πρόκειται για έναν θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου, ότι ίσως να έτρωγα και πόρτα... αν και δε με ενδιαφέρουν οι πόρτες, έφαγα πολλές πόρτες στη ζωή μου. Και κάπως ένιωσα ότι μιλούσα με ένα κορίτσι της ηλικίας μου».

O καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού - «Καλό ταξίδι λεβέντισσα»

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

Η τελευταία εμφάνιση της Μάρως Κοντού ήταν σε καλοκαιρινό mood. Έτσι, είπε αντίο στους φίλους της και τους τηλεθεατές. Καθώς ήταν καθισμένη δίπλα στην πισίνα, κρατώντας στο χέρι το δροσερό ρόφημά της, της έκαναν βιντεοκλήση ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου. «Μάρω, γιατί δεν ήρθες να αποχαιρετηθούμε;», της είπαν. «Καλά, δεν ξέρεις ότι δεν μπαίνω σε αεροπλάνο;», απάντησε η ίδια, μιας που βρισκόταν στην Ελλάδα κι εκείνοι στην Κύπρο.

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

«Μάρω μου, τι κρατάς από αυτά τα πέντε χρόνια;» τη ρώτησε ο Ανδρέας Γεωργίου. 

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

«Τα πάντα. Ήταν πέντε υπέροχα χρόνια. Καταρχήν, υπέροχη συνεργασία με την παραγωγή. Έπειτα, μια χαρά, χαρά να δουλεύεις με τους συναδέλφους σου, με τους οποίους δεν είχα ξαναδουλέψει στο παρελθόν. Και έπειτα, μια υπέροχη σκηνοθετική δουλειά από τον Ανδρέα Γεωργίου, όπου μαζί του ένα οκτάωρο εξαντλητικό, να μοιάζει παιχνιδάκι. Α, έκανα και μια φίλη, Βάνα Δημητρίου. Έλα, αφήστε με τώρα, γιατί διαλογίζομαι. Φιλιά, φιλιά σε όλους σας».

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

«Είμαι πολύ, πολύ, πολύ ευγνώμων στη Μάρω Κοντού. Η Μάρω είναι ένα θαύμα της φύσης», ανέφερε για τη Μάρω Κοντού η Αντιγόνη Κουλουκάκου. 

«Μάρω δεύτερη Κοντού δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να ξαναϋπάρξει, γιατί τέτοιο ταπεραμέντο σε γυναίκα είναι σπάνιο», τόνισε ο Τάσος Ιορδανίδης. 

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