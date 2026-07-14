Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 8χρονο παιδί στη Σκόπελο, το οποίο δάγκωσε φίδι ενώ κοιμόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια από τον Καναδά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί ξύπνησε διαμαρτυρόμενο για πόνο στο χέρι του και αμέσως μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Εκεί οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για δάγκωμα φιδιού και εκτιμήθηκε ότι πρέπει να διακομιστεί στο νοσοκομείο Βόλου.

Για τη μεταφορά ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε το ταχύπλοο σκάφος «Άγιος Δημήτριος». Η επιχείρηση ξεκίνησε αργά το βράδυ από το λιμάνι του Αγνώντα στη Σκόπελο. Μαζί με τον 8χρονο ταξίδεψαν οι γονείς του, καθώς και γιατρός του Κέντρου Υγείας Σκοπέλου, ο οποίος τον συνόδευσε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί από το λιμάνι του Βόλου και το μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.