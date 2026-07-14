Mάρα Ζαχαρέα: Οι πρώτες βουτιές της στην Πάρο

Οι φωτογραφίες με μπικίνι και οι στιγμές χαλάρωσης

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Μάρα Ζαχαρέα: Η προσφώνησή της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη φετινή σεζόν

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Η Μάρα Ζαχαρέα ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές φυσικά, από το αγαπημένο της νησί που δεν είναι άλλο από την Πάρο.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από το κυκλαδίτικο νησί, δείχνοντας πως απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Ζαχαρέα: Το backstage βίντεο πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της σεζόν

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ανήρτησε την είδαμε να ποζάρει ευδιάθετη σε ξαπλώστρα, φορώντας ένα super stylish πολύχρωμο μπικίνι, μπεζ καπέλο και λιλά παρεό. Η ίδια προσπαθεί να χαλαρώσει και να αφήσει πίσω της την έντονη καθημερινότητα της τηλεόρασης.

Από την ανάρτησή της δεν έλειψαν και τα λαχταριστά πιάτα που δοκιμάζει. Η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε μια φωτογραφία από το γεύμα της σε παραλιακό εστιατόριο, επιλέγοντας μια δροσερή σαλάτα με γαρίδες.

«Πρώτο μπάνιο στο νησί. Καλό, ξέγνοιαστο και ήρεμο καλοκαίρι» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες την ανάρτηση:

μάρα ζαχαρεα

 

 

Mάρα Ζαχαρέα: Οι πρώτες βουτιές της στην Πάρο

Λίγο αργότερα, μέσα από Instagram Stories, η ίδια αποκάλυψε και στιγμές από τη βραδινή της έξοδο. Η δημοσιογράφος δείπνησε σε παραθαλάσσιο εστιατόριο μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σύζυγο, Θοδωρή Ρουσόπουλο.

Mάρα Ζαχαρέα: Οι πρώτες βουτιές της στην Πάρο

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες πριν ολοκληρώσει τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις για φέτος, η Μάρα Ζαχαρέα είχε αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό με μια ανάρτηση στα social media γεμάτη ευγνωμοσύνη. Δημοσιεύοντας backstage βίντεο από το πλατό του δελτίου ειδήσεων, έγραψε: «Κλείνουν τα φώτα του πλατό για λίγο.. Μια ακόμα τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώθηκε, γεμάτη γεγονότα, προκλήσεις, έντονες στιγμές και πολύ δουλειά. Ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη και την παρέα σας αλλά και την υπέροχη ομάδα με την οποία μοιραστήκαμε την κάθε μέρα. Καλό καλοκαίρι! Να γεμίσετε όμορφες στιγμές, ξεκούραση και χαμόγελα. Ραντεβού σύντομα με υγεία και ακόμη περισσότερη δύναμη».

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ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
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