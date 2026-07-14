Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει με μαγιό και καπέλο σε πολυτελές ελληνικό θέρετρο

Φωτογραφίζεται με φόντο τη θάλασσα και τη φύση της Μεσσηνίας

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Σίσσυ Χρηστίδου: Βίντεο από την Πάτμο

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στην νέα της ανάρτηση, βλέπουμε να ποζάρει χαλαρή και ευδιάθετη στο Costa Navarino. Με ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, διακριτικά κοσμήματα και ένα δροσερό cocktail στο χέρι, η Σίσσυ Χρηστίδου ηρεμεί μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την πολύβουη Αθήνα.

Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο

Σε επόμενα στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή κάτω από τον καταγάλανο ουρανό, ενώ στην τελευταία φωτογραφία χαλαρώνει μέσα στο νερό, με φόντο τη θάλασσα και τη φύση της Μεσσηνίας. Το προηγούμενο διάστημα, η Σίσσυ έκανε διακοπές σε Πάρο και Πάτμο.

Η ανάρτηση

 

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει με μαγιό και καπέλο σε πολυτελές ελληνικό θέρετρο

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποζάρει με μαγιό και καπέλο σε πολυτελές ελληνικό θέρετρο

Σίσσυ Χρηστίδου: Διακοπές σε Πάρο και Πάτμο

Μετά την Πάρο, όπου βρέθηκε για το πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, μετά την τελετή ανταλλαγής όρκων τους, η Σίσσυ Χρηστίδου ταξίδεψε στην Πάτμο, ένα νησί που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Μαζί με αγαπημένους της φίλους, η παρουσιάστρια απόλαυσε την ηρεμία και τη μοναδική ομορφιά του νησιού, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου μοιράστηκε και τότε με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές στιγμές από τις διακοπές της, δείχνοντας μια πιο ήρεμη και ξέγνοιαστη πλευρά της. Στην τελευταία της ανάρτηση εκεί, την είδαμε να ποζάρει με το μαγιό της πάνω σε ένα σκάφος, με φόντο το καλοκαιρινό σκηνικό του Αιγαίου. Το στιγμιότυπο ξεχώρισε αμέσως, με τους followers της να σχολιάζουν τη φυσική της εμφάνιση και τη χαλαρή διάθεση που αποπνέει.

σισσυ

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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