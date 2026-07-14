Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι 28 και 27 ετών μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικίας στο κέντρο του Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή ο θάνατός τους φαίνεται να προήλθε από αναθυμιάσεις από τον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι το όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε το νεαρό ζευγάρι, φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέα να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε λίγο μετά τις 09:30 μέσα στο αυτοκίνητο από τον πατέρα του 28χρονου.

H πολυκατοικία στο γκαράζ της οποίας βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι στον Πειραιά - Eurokinissi

Ο πατέρας τους έβγαλε έξω από το όχημα και επιχείρησε να τους επαναφέρει στη ζωή με ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Ασθενοφόρο που έφτασε στη συνέχεια στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη εικόνα των αστυνομικών, τόσο ο 28χρονος, όσο και η 27χρονη δε φέρουν τραύματα ή εκδορές.

Το γκαράζ ήταν κλειστό, η μηχανή του αυτοκινήτου ανοιχτή, όπως και το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι πιθανόν το ζευγάρι να πέθανε από αναθυμιάσεις - Eurokinissi

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε τον χώρο και διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.