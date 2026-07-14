Σπέτσες: Γυναίκα τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους

Συνελήφθη ο κυβερνήτης - Πώς έγινε το ατύχημα

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μια 40χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους στο παλιό λιμάνι Σπετσών.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του σκάφους, όταν η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα.
  • Η τουρίστρια τραυματίστηκε στο πόδι, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού.
  • Ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη από το Λιμενικό Σώμα για προανάκριση.
  • Οι λιμενικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και πραγματοποιούν τεχνικούς ελέγχους.

Μια 40χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διαδικασία πρόσδεσης.  

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας. Η 40χρονη ήταν επιβάτιδα επαγγελματικού τουριστικού πλοίου και, κατά τους χειρισμούς του σκάφους για την πρόσδεση, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο νερό υπό συνθήκες που ερευνώνται. 

Από την πτώση της τραυματίστηκε στο πόδι από την προπέλα του ίδιου σκάφους. Δεν έχει αναφερθεί ζήτημα ακρωτηριασμού, ενώ οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της και την υποβάλλουν στις απαραίτητες εξετάσεις. 

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 40χρονος κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους από στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της προανάκρισης για τον τραυματισμό της επιβάτιδας. 

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα, ενώ το Λιμεναρχείο Σπετσών λαμβάνει καταθέσεις και πραγματοποιεί τεχνικούς ελέγχους στο πλοίο. 

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