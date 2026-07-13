«Αγγίζουν» τον βομβιστή της Marfin: Στο μικροσκόπιο ο δράστης με τη μολότοφ

Οι 9 μάρτυρες που «έδεσαν» τις συλλήψεις

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Αρχές πλησιάζουν στη σύλληψη του δράστη που έριξε τη μολότοφ στη Marfin, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον 42χρονο συλληφθέντα.
  • Έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για τον άγνωστο δράστη, αλλά λείπει η καθαρή εικόνα του προσώπου του.
  • Οι κατ' οίκον έρευνες περιλαμβάνουν την ανάλυση υπολογιστών και κινητών για ψηφιακά ίχνη.
  • Η δικογραφία στηρίζεται σε τουλάχιστον εννέα μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τα εργαστηριακά ευρήματα.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν γυναικεία φωνή που φώναζε "Κάψτε τους, κάψτε τους" κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύλληψη του ανθρώπου που έριξε τη μολότοφ στη Marfin και έκαψε τους υπαλλήλους της. Tο αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρκό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν επικεντρώσει πλέον τις έρευνές τους στο πρόσωπο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον 42χρονο συλληφθέντα – τον γόνο γνωστής οικογένειας, ο οποίος σπάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας. Αυτός ο αταυτοποίητος μέχρι στιγμής άνδρας είναι εκείνος που παίρνει τη σκυτάλη και πετάει μέσα τη μολότοφ.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν επικεντρώσει πλέον τις έρευνές τους στο πρόσωπο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον 42χρονο συλληφθέντα – τον γόνο γνωστής οικογένειας, ο οποίος σπάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας.

Έχουν ήδη στα χέρια τους τον σωματότυπό του και τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του, όμως τους λείπει το πιο βασικό: το καθαρό του πρόσωπο, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Είναι κάτι που ζητούν διακαώς τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που, επί της ουσίας, «λαμπάδιασε» την τράπεζα, με την υποστήριξη βέβαια των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Και εδώ ακριβώς έρχονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο οι κατ' οίκον έρευνες που έγιναν. Οι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» τους υπολογιστές και τα κινητά, γιατί θέλουν να πιστεύουν πως εκεί μέσα κρύβεται το ψηφιακό ίχνος, η ψηφίδα δηλαδή που θα καθαρίσει το θολό πρόσωπο, καταφέρνοντας επιτέλους να του βγάλουν την κουκούλα.

Marfin: Οι 9 μάρτυρες που «έδεσαν» τις συλλήψεις 

Marfin: Οι 9 μάρτυρες που «έδεσαν» τις συλλήψεις 

Τέλος, σημειώνεται πως η υπόθεση δεν στηρίζεται μόνο σε ψηφιακά πειστήρια. Όπως αποκαλύπτει απόψε το Star, οι αστυνομικοί έχουν «δέσει» τη δικογραφία με αδιάσειστες μαρτυρίες. Υπάρχουν τουλάχιστον εννέα καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίες «κούμπωσαν» με τα εργαστηριακά ευρήματα.

Marfin: Μια γυναίκα φώναζε «Κάψτε τους, κάψτε τους»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που αναφέρουν ότι άκουσαν μία γυναικεία φωνή να λέει: «Κάψτε τους, κάψτε τους».

Επίσης, οι πηγές μας αναφέρουν ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τουλάχιστον για τα δύο άτομα, χρησιμοποιεί τη λέξη «άρρηκτα», που σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν δύσκολα αμφισβητούνται.

 

 

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