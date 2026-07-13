Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύλληψη του ανθρώπου που έριξε τη μολότοφ στη Marfin και έκαψε τους υπαλλήλους της. Tο αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρκό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν επικεντρώσει πλέον τις έρευνές τους στο πρόσωπο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον 42χρονο συλληφθέντα – τον γόνο γνωστής οικογένειας, ο οποίος σπάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας. Αυτός ο αταυτοποίητος μέχρι στιγμής άνδρας είναι εκείνος που παίρνει τη σκυτάλη και πετάει μέσα τη μολότοφ.

Έχουν ήδη στα χέρια τους τον σωματότυπό του και τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του, όμως τους λείπει το πιο βασικό: το καθαρό του πρόσωπο, προκειμένου να ταυτοποιηθεί, να συλληφθεί και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Είναι κάτι που ζητούν διακαώς τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που, επί της ουσίας, «λαμπάδιασε» την τράπεζα, με την υποστήριξη βέβαια των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Και εδώ ακριβώς έρχονται να παίξουν καθοριστικό ρόλο οι κατ' οίκον έρευνες που έγιναν. Οι αστυνομικοί κάνουν «φύλλο και φτερό» τους υπολογιστές και τα κινητά, γιατί θέλουν να πιστεύουν πως εκεί μέσα κρύβεται το ψηφιακό ίχνος, η ψηφίδα δηλαδή που θα καθαρίσει το θολό πρόσωπο, καταφέρνοντας επιτέλους να του βγάλουν την κουκούλα.

Marfin: Οι 9 μάρτυρες που «έδεσαν» τις συλλήψεις

Τέλος, σημειώνεται πως η υπόθεση δεν στηρίζεται μόνο σε ψηφιακά πειστήρια. Όπως αποκαλύπτει απόψε το Star, οι αστυνομικοί έχουν «δέσει» τη δικογραφία με αδιάσειστες μαρτυρίες. Υπάρχουν τουλάχιστον εννέα καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίες «κούμπωσαν» με τα εργαστηριακά ευρήματα.

Marfin: Μια γυναίκα φώναζε «Κάψτε τους, κάψτε τους»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που αναφέρουν ότι άκουσαν μία γυναικεία φωνή να λέει: «Κάψτε τους, κάψτε τους».

Επίσης, οι πηγές μας αναφέρουν ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τουλάχιστον για τα δύο άτομα, χρησιμοποιεί τη λέξη «άρρηκτα», που σημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν δύσκολα αμφισβητούνται.