Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκίνησαν για τη Μάρα Ζαχαρέα. Η διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star παρουσίασε το τελευταίο δελτίο της σεζόν την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
Μάρα Ζαχαρέα: Τα outfits που επέλεξε για το ταξίδι της σε Παρίσι & Λονδίνο
Λίγο πριν ξεκινήσει το «καλοκαίρι» της, μοιράστηκε με τους followers της στο instagram ένα backstage βίντεο, με στιγμές πριν και μετά το τελευταίο δελτίο της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Στο βίντεο, φαίνεται να συνομιλεί με τη δημοσιογραφική της ομάδα αλλά και να φωτογραφίζεται χαμογελαστή στο πλατό μαζί με τους συνεργάτες της.
«Κλείνουν τα φώτα του πλατό για λίγο..Μια ακόμα τηλεοπτική σεζον ολοκληρώθηκε, γεμάτη γεγονότα, προκλήσεις, έντονες στιγμές και πολύ δουλειά.📺
Ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη και την παρέα σας αλλά και την υπέροχη ομάδα με την οποία μοιραστήκαμε την κάθε μέρα.
Καλό καλοκαίρι!🐬 Να γεμίσετε όμορφες στιγμές, ξεκούραση και χαμόγελα. 😊
Ραντεβου σύντομα με υγεία και ακόμη περισσότερη δύναμη.🧿», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.
Σήμερα, φαίνεται πως βρίσκεται ήδη στο αγαπημένο της νησί, την Πάρο.
Σε instastory που δημοσιοποίησε νωρίτερα σήμερα, τη βλέπουμε χαλαρή και ευδιάθετη, καθισμένη στη βεράντα της να πίνει τον καφέ της, φορώντας ένα κομψό κόκκινο εμπριμέ φόρεμα και σανδάλια σε ταμπά απόχρωση με κοχύλια .«Καλή βδομάδα», έγραψε.
Η Μάρα Ζαχαρέα περνά κάθε χρόνο μεγάλο μέρος των διακοπών της στην Πάρο, μαζί με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.