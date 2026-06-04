Μάρα Ζαχαρέα: Πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα στις 12/5/26

Φωτογραφίες της με φόντο τα αξιοθέατα του Παρισιού και στιγμιότυπα από τις εξόδους της στη βρετανική πρωτεύουσα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο instagram η Μάρα Ζαχαρέα.

H διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου του σταθμού δημοσίευσε το πρώτο της post χθες. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, φορώντας λιλά πουκάμισο και ασορτί παντελόνι, φωτογραφήθηκε με φόντο τις ομορφιές του Παρισιού: τα επιβλητικά γαλλικά κτίρια, τον ποταμό Σηκουάνα και τον Πύργο του Άιφελ.

Η Μάρα Ζαχαρέα στο Παρίσι/ instagram

«Φτιάχνοντας καινούργιες αναμνήσεις… #travelphotography #june #friends #family #goodvibes 🧿 thank you @julia_tseti», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Η Μάρα Ζαχαρέα στο Παρίσι/ instagram

Το post που δημοσίευσε σήμερα η Μάρα Ζαχαρέα περιλάμβανε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στο Λονδίνο. «Καλοκαιράκι σιγά-σιγά… sparkling evenings @julia_tseti 🙏🧚🏼‍♀️ #travel #friends #havingfun 🍹#goodvibes», έγραψε στη λεζάντα.

Σε αυτό το βίντεο, η Μάρα Ζαχαρέα πόζαρε μπροστά από τον διάσημο τηλεφωνικό θάλαμο της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με την καλή της φίλη Τζούλια Τσέτη, απαθανάτισε στιγμιότυπα από την πόλη και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις εξόδους με τις φίλες της για φαγητό και καφέ.

Η Μάρα Ζαχαρέα και η φίλη της Τζούλια Τσέτη στο Λονδίνο/ instagram

Μάρα Ζαχαρέα: Στιγμιότυπο από το ταξίδι της στο Λονδίνο/ instagram

Μάρα Ζαχαρέα: Στιγμιότυπο από το ταξίδι της στο Λονδίνο/ instagram

Μάρα Ζαχαρέα: Στιγμιότυπο από το ταξίδι της στο Λονδίνο/ instagram

Σε κάποιες φωτογραφίες, την είδαμε επίσης με εντυπωσιακό λιλά σύνολο, αποτελούμενο από αμάνικο τοπ και ψηλόμεση παντελόνα. Eίχε συνδυάσει το outifit της με λιλά χαμηλοτάκουνες γόβες με μαύρη μύτη. Μπορούμε να πούμε πάντως, πως το λιλά είναι το χρώμα της!