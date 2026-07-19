Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Ελεάνα Παπαϊωάννου. Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου η ίδια η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε φωτογραφία να κρατά στην αγκαλιά της την νεογέννητη γράφοντας: «Κι η αγάπη μεγάλωσε».
Δες την ανάρτησή της:
Σε συνέντευξή της στην κάμερα του Happy Day η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε δηλώσει κατά την εγκυμοσύνη της: «Είναι κοριτσάκι, οπότε θα ‘χουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί».
«Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια έτσι ζόρικη περίοδο, ψυχολογική, και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ αφού γνώρισα τον άντρα μου…» είχε πει η Ελεάνα Παπαϊωάννου.
Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε ευρέως γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Το ζευγάρι το 2018 απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.