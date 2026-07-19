Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

Η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της

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Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μετά την αποβολή, έπαθα άρνηση»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, γεννώντας ένα υγιές κοριτσάκι.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη της, γράφοντας: «Κι η αγάπη μεγάλωσε».
  • Η νέα κόρη της είναι 8 χρόνια μικρότερη από την πρώτη της κόρη, που είναι ήδη 8 ετών.
  • Η Ελεάνα είχε περάσει δύσκολες στιγμές υγείας κατά την προηγούμενη εγκυμοσύνη της.
  • Η Παπαϊωάννου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Βεργίνη το 2017 και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2018.

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η Ελεάνα Παπαϊωάννου. Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου η ίδια η καλλιτέχνιδα δημοσίευσε φωτογραφία να κρατά στην αγκαλιά της την νεογέννητη γράφοντας: «Κι η αγάπη μεγάλωσε».

Δες την ανάρτησή της:

Σε συνέντευξή της στην κάμερα του Happy Day η Ελεάνα Παπαϊωάννου είχε δηλώσει κατά την εγκυμοσύνη της: «Είναι κοριτσάκι, οπότε θα ‘χουν και μεγάλη διαφορά με την κόρη μου, η οποία είναι 8 ετών. Έχει κατενθουσιαστεί».

«Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου και ήμουν σε μια έτσι ζόρικη περίοδο, ψυχολογική, και ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Πιστεύω πιο πολύ αφού γνώρισα τον άντρα μου…» είχε πει η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε ευρέως γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Το ζευγάρι το 2018 απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι. 

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