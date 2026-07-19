Χαλαρή έξοδος στην Αθήνα για τον Ματίας Λεσόρ με την γυναίκα του

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ αφού θα γίνει μπαμπάς για τρίτη φορά.

Την αποκάλυψη έκανε η σύζυγός του Tρέισι, η οποία δημοσίευσε δυο φωτογραφίες τους, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει στην αγκαλιά του με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Το ζευγάρι βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στον γάμο του μπασκετμπολίστα της Εφές, Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Νοτιοανατολική Ακτή της Γαλλίας. Εκεί λοιπόν, ο Ματίας Λεσόρ και η σύζυγός του πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, με την Τρέισι να δημοσιεύει τις σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram της αποκαλύπτοντας την τρίτη της εγκυμοσύνη της.

Δες τις φωτογραφίες:

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι έχει ακόμη δυο παιδιά, τον 5 ετών Μάτσον, και μια κόρη που ήρθε στη ζωή πριν έναν χρόνο.