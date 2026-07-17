Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν

Η χιουμοριστική ατάκα που άναψε «φωτιές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
17.07.26 , 18:28 Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
17.07.26 , 18:28 Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του ανανεωμένου «Στούντιο 4»
17.07.26 , 18:21 Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
17.07.26 , 18:06 Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
17.07.26 , 17:49 Κύμα σφοδρών επιθέσεων των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν
17.07.26 , 17:49 Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
17.07.26 , 17:39 Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
17.07.26 , 17:23 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
17.07.26 , 17:08 Μητσοτάκης: Δωρεά 160 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για τα ΑΕΙ
17.07.26 , 17:03 Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
17.07.26 , 16:55 Ομάδα-έκπληξη για Μπακασέτα, τι ισχύει με τον αρχηγό του ΠΑΟ;
17.07.26 , 16:48 Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης
17.07.26 , 16:42 Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
17.07.26 , 16:39 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρέθηκαν καλεσμένοι στο παραδοσιακό «στρώσιμο του κρεβατιού», λίγο πριν από τον γάμο φιλικού τους προσώπου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία

Το ζευγάρι τήρησε με κέφι και χαρά το γαμήλιο έθιμο, ενώ δεν έλειψαν τα αθώα πειράγματα μεταξύ τους, που αποδεικνύουν το χιούμορ τους, αλλά και τη διάθεσή τους να «τσαλακωθούν», όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν

Σε βίντεο που ανήρτησαν στα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακούγεται να σχολιάζει χιουμοριστικά τη σύντροφό του και, στη συνέχεια, να τη ρωτάει αυθόρμητα: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;».

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν

Το μοντέλο και η τραγουδίστρια φαίνεται πως ξεπέρασαν την εσωστρέφεια που είχαν τον πρώτο καιρό, όταν οι τηλεοπτικές κάμερες τους πολιορκούσαν, κοινοποιώντας ολοένα και περισσότερες στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου

Πριν από τρεις μέρες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε αποκαλύψει τη δουλειά που έκανε στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου, στο Λιτόχωρο Πιερίας, λέγοντας μάλιστα αστειευόμενος ότι: «Γι' αυτό με φώναξε εδώ, για να φτιάξω την προίκα της».

Οι followers τους, από την άλλη, παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον κάθε τους ανάρτηση, καθώς χαίρονται να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές της σχέσης τους, η οποία εξελίχθηκε σταδιακά, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
Ευγενία Σαμαρά: Οι μοναδικές εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Οι μοναδικές εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν
Ναταλία Γερμανού - Λορέντζο Καριέρε
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική αφιέρωση στη Μάρω Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Όλο το θέατρο τραγούδησε για τη Μάρω Κοντού
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα»- Συγκίνησε η Γκερέκου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Μάρω Κοντού - Νικήτας Κακλαμάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Η ηλικία είναι απλά νούμερα», συγκίνησε ο Κακλαμάνης
Το «Γλύκα Γλύκα» Επιστρέφει! Η Κελεκίδου Συναντά Τη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Το «Γλύκα Γλύκα» επιστρέφει! Η Κέλλυ Κελεκίδου συναντά τη Γιώτα Χαλκιά
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top