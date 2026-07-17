Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου βρέθηκαν καλεσμένοι στο παραδοσιακό «στρώσιμο του κρεβατιού», λίγο πριν από τον γάμο φιλικού τους προσώπου.

Το ζευγάρι τήρησε με κέφι και χαρά το γαμήλιο έθιμο, ενώ δεν έλειψαν τα αθώα πειράγματα μεταξύ τους, που αποδεικνύουν το χιούμορ τους, αλλά και τη διάθεσή τους να «τσαλακωθούν», όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στα social media, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ακούγεται να σχολιάζει χιουμοριστικά τη σύντροφό του και, στη συνέχεια, να τη ρωτάει αυθόρμητα: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;».

Το μοντέλο και η τραγουδίστρια φαίνεται πως ξεπέρασαν την εσωστρέφεια που είχαν τον πρώτο καιρό, όταν οι τηλεοπτικές κάμερες τους πολιορκούσαν, κοινοποιώντας ολοένα και περισσότερες στιγμές από την κοινή τους καθημερινότητα.

Πριν από τρεις μέρες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε αποκαλύψει τη δουλειά που έκανε στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου, στο Λιτόχωρο Πιερίας, λέγοντας μάλιστα αστειευόμενος ότι: «Γι' αυτό με φώναξε εδώ, για να φτιάξω την προίκα της».

Οι followers τους, από την άλλη, παρακολουθούν με έντονο ενδιαφέρον κάθε τους ανάρτηση, καθώς χαίρονται να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές της σχέσης τους, η οποία εξελίχθηκε σταδιακά, κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.