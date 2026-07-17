Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα

Η νέα φωτογραφία που μοιράστηκε στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
17.07.26 , 18:28 Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
17.07.26 , 18:28 Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του ανανεωμένου «Στούντιο 4»
17.07.26 , 18:21 Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
17.07.26 , 18:06 Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
17.07.26 , 17:49 Κύμα σφοδρών επιθέσεων των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν
17.07.26 , 17:49 Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
17.07.26 , 17:39 Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
17.07.26 , 17:23 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
17.07.26 , 17:08 Μητσοτάκης: Δωρεά 160 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για τα ΑΕΙ
17.07.26 , 17:03 Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
17.07.26 , 16:55 Ομάδα-έκπληξη για Μπακασέτα, τι ισχύει με τον αρχηγό του ΠΑΟ;
17.07.26 , 16:48 Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης
17.07.26 , 16:42 Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
17.07.26 , 16:39 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιότερες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Breakfast@star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή με τα δύο παιδιά της, Βασίλη και Μιράντα.
  • Δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία στα social media που συγκέντρωσε χιλιάδες likes.
  • Η Νίκα διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, μοιράζοντας περιστασιακά στιγμές από την καθημερινότητά της.
  • Η εικόνα αποπνέει ηρεμία και τρυφερότητα, χαρακτηριστικά των πρώτων εβδομάδων μετά τη γέννηση του μωρού.
  • Οι διαδικτυακοί της φίλοι της εύχονται τα καλύτερα για τη νέα τους οικογένεια.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της και απολαμβάνει κάθε στιγμή με τα δύο παιδιά της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Η παραμυθένια εμφάνιση σε γάμο

Η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο που «έλιωσε» τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα

Στη φωτογραφία κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη, ενώ η νεογέννητη κόρη της, Μιράντα, ξεκουράζεται στον μάρσιπο, δίπλα στην καρδιά της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας με τον Βασίλη και τη νεογέννητη Μιράντα

Αλεξάνδρα Νίκα: Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας με τον Βασίλη και τη νεογέννητη Μιράντα

Με άνετο look, χωρίς ίχνος επιτήδευσης και μέσα στο φωτεινό σαλόνι του σπιτιού της, η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει να απολαμβάνει τον νέο της ρόλο ως μητέρα δύο παιδιών.

Η εικόνα αποπνέει ηρεμία, τρυφερότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τις πρώτες εβδομάδες μετά τον ερχομό ενός μωρού.

 

Η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τη νέα πραγματικότητα που ζει στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και δεκάδες τρυφερά σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της εύχονται τα καλύτερα για τη νέα, τετραμελή οικογένειά τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
Ευγενία Σαμαρά: Οι μοναδικές εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν
Celebrities & Gossip Νεα
Ευγενία Σαμαρά: Οι μοναδικές εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν
Ναταλία Γερμανού - Λορέντζο Καριέρε
Celebrities & Gossip Νεα
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: H συγκινητική αφιέρωση στη Μάρω Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Όλο το θέατρο τραγούδησε για τη Μάρω Κοντού
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Καλό σου ταξίδι, μαμά Μαρίνα»- Συγκίνησε η Γκερέκου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Μάρω Κοντού - Νικήτας Κακλαμάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Η ηλικία είναι απλά νούμερα», συγκίνησε ο Κακλαμάνης
Το «Γλύκα Γλύκα» Επιστρέφει! Η Κελεκίδου Συναντά Τη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Το «Γλύκα Γλύκα» επιστρέφει! Η Κέλλυ Κελεκίδου συναντά τη Γιώτα Χαλκιά
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top