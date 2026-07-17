Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της και απολαμβάνει κάθε στιγμή με τα δύο παιδιά της.

Η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο που «έλιωσε» τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη φωτογραφία κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Βασίλη, ενώ η νεογέννητη κόρη της, Μιράντα, ξεκουράζεται στον μάρσιπο, δίπλα στην καρδιά της.

Αλεξάνδρα Νίκα: Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας με τον Βασίλη και τη νεογέννητη Μιράντα

Με άνετο look, χωρίς ίχνος επιτήδευσης και μέσα στο φωτεινό σαλόνι του σπιτιού της, η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει να απολαμβάνει τον νέο της ρόλο ως μητέρα δύο παιδιών.

Η εικόνα αποπνέει ηρεμία, τρυφερότητα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τις πρώτες εβδομάδες μετά τον ερχομό ενός μωρού.

Η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο κατά καιρούς μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τη νέα πραγματικότητα που ζει στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες likes και δεκάδες τρυφερά σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να της εύχονται τα καλύτερα για τη νέα, τετραμελή οικογένειά τους.