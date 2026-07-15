Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αλλά και ανθρώπους που τη γνώρισαν προσωπικά και σήμερα την αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Πανελλήνια θλίψη για τη Μάρω Κοντού / NDP

Μία από αυτούς είναι και η Βίλμα Τσακίρη. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει με τη Μάρω Κοντού μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, χωρίς φυσικά να γνωρίζει πως εκείνη η ανταλλαγή μηνυμάτων θα ήταν η τελευταία τους.

Θέλοντας να της πει το δικό της «αντίο», η Βίλμα Τσακίρη δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποκαλύπτοντας το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τη Μάρω Κοντού το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου.

«Χθες το πρωί μου έγραψες… “Ματάρες μου”… και σήμερα το πρωί έκλεισαν τα ματάκια σου! Αϊ στο καλό Μάρω μου!», έγραψε η ηθοποιός.

Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη μία μέρα πριν από τον θάνατό της

Η δημοσίευσή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με δεκάδες φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές της Μάρως Κοντού να αφήνουν στα σχόλια τα δικά τους λόγια αγάπης και αποχαιρετισμού.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής της διατηρούσε στενούς δεσμούς με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ευγένεια, ήθος, ζεστασιά και ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ.

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη αποτυπώνει τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα που τη χαρακτήριζαν, στοιχεία που, όπως λένε οι άνθρωποι που τη γνώρισαν, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη τους.