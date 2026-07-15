Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει

Η ανάρτηση της Βίλμας Τσακίρη που «ραγίζει» καρδιές

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μάρως Κοντού στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» / Βίντεο ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η Βίλμα Τσακίρη αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τη Μάρω μόλις λίγες ώρες πριν τον θάνατό της.
  • Το τελευταίο μήνυμα της Μάρως Κοντού ήταν συγκινητικό και αποτυπώνει την τρυφερότητά της.
  • Η Κοντού θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
  • Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και ανθρώπους που την αγαπούσαν.

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, αλλά και ανθρώπους που τη γνώρισαν προσωπικά και σήμερα την αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Μάρω Κοντού: Συγκινημένος ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Δόξας  

Πανελλήνια θλίψη για τη Μάρω Κοντού / NDP

Πανελλήνια θλίψη για τη Μάρω Κοντού / NDP

Μία από αυτούς είναι και η Βίλμα Τσακίρη. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως είχε επικοινωνήσει με τη Μάρω Κοντού μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, χωρίς φυσικά να γνωρίζει πως εκείνη η ανταλλαγή μηνυμάτων θα ήταν η τελευταία τους.

Θέλοντας να της πει το δικό της «αντίο», η Βίλμα Τσακίρη δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποκαλύπτοντας το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από τη Μάρω Κοντού το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου.

O καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού - «Καλό ταξίδι λεβέντισσα»

«Χθες το πρωί μου έγραψες… “Ματάρες μου”… και σήμερα το πρωί έκλεισαν τα ματάκια σου! Αϊ στο καλό Μάρω μου!», έγραψε η ηθοποιός.

Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη μία μέρα πριν από τον θάνατό της

Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη μία μέρα πριν από τον θάνατό της

Η δημοσίευσή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με δεκάδες φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές της Μάρως Κοντού να αφήνουν στα σχόλια τα δικά τους λόγια αγάπης και αποχαιρετισμού.

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση στη «Γη της Ελιάς»

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής της διατηρούσε στενούς δεσμούς με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα με ευγένεια, ήθος, ζεστασιά και ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ.

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη αποτυπώνει τη γλυκύτητα και την τρυφερότητα που τη χαρακτήριζαν, στοιχεία που, όπως λένε οι άνθρωποι που τη γνώρισαν, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη τους.

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