Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου 2026 στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Νικήτης, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, έπειτα από σύγκρουση βυτιοφόρου με ΙΧ αυτοκίνητο. Τέσσερα άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η ενημέρωση προς το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε περίπου στις 18:30, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους.

Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους μία γυναίκα και ένα βρέφος από το σημείο του τροχαίου στη Χαλκιδική.

Παράλληλα, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού, απεγκλώβισαν έναν άνδρα και έναν ανήλικο, οι οποίοι ήταν σοβαρά τραυματισμένοι.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Πολύγυρο

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Και οι τέσσερις τραυματίες παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.