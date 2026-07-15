Στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που υπήρξε δάσκαλός της στην τραγωδία, καθώς και στην εμπειρία της από την ενσάρκωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη σειρά Έχω ένα μυστικό του Alpha, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η ηθοποιός μίλησε στις Rainbow Mermaids για τα σχόλια που δεχόταν από νεαρή ηλικία σχετικά με την ομοιότητά της με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Όπως εξήγησε, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τής έκανε τη συγκεκριμένη σύγκριση όταν εκείνη ήταν 18 ετών, ενώ αντίστοιχα σχόλια άκουγε και ως παιδί. Η ίδια, πάντως, δε θεωρεί πως μοιάζει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κι εντοπίζει μεγαλύτερη ομοιότητα στη μητέρα της.

«Είχα τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ δάσκαλο στην τραγωδία…Σε κάποια φάση, ερχόταν και μου έλεγε “παιδί μου, εσύ είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη στη διαφήμιση του Φιξ που ήταν μελαχρινή”… τότε ήμουν 18 ετών... κι ως παιδί μελαχρινό μου το λέγανε συνέχεια, ίσως βλέπουν κάτι στα μάτια. Εγώ δε βλέπω κάποια ομοιότητα. Τη μαμά μου αν δείτε, ήταν ολόιδια. Η μαμά μου ναι, εγώ όχι…»

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά Έχω ένα μυστικό του 2008. Σε άλλη εξομολόγησή της είχε περιγράψει τις συνέπειες που, όπως είπε, είχε για την ίδια η περίοδος μετά το τέλος της σειράς.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η δύσκολη περίοδος μετά τη σειρά

«Μετά από αυτή τη σειρά έκανα πολλά χρόνια off. Με πήγε πάρα πολύ πίσω. Έβγαλα πάρα πολλά ψυχοσωματικά., Διαλύθηκα. Πέρασα πολύ άσχημα. Είχα σοβαρή σωματική διαταραχή και δεν έφτιαχνε με τίποτα. Πήγαινα σε όλους τους γιατρούς και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν αυτό, Με το που τέλειωσε το σήριαλ, μετά από δυο μήνες πέρασε… δεν μπορούσα να παίξω, πήγαινα κάθε μέρα στο γύρισμα και έκλαιγα», αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη για την πολύ δύσκολη για εκείνη εποχή.

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