Κατερίνα Παπουτσάκη: «O Παπαμιχαήλ μου έλεγε ότι μοιάζω στην Αλίκη»

Η αποκάλυψη της ηθοποιού για τον πολυσυζητημένο ρόλο της Βουγιουκλάκη

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κατερίνας Παπουτσάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, δάσκαλό της στην τραγωδία.
  • Ο Παπαμιχαήλ της έκανε σύγκριση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη όταν ήταν 18 ετών, αλλά η ίδια δεν θεωρεί ότι μοιάζει μαζί της.
  • Η Παπουτσάκη υποδύθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά "Έχω ένα μυστικό" το 2008.
  • Μετά το τέλος της σειράς, πέρασε δύσκολη περίοδο με ψυχοσωματικά προβλήματα και σοβαρή σωματική διαταραχή.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε χρόνια για να ανακάμψει από την εμπειρία αυτή.

Στη σχέση της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που υπήρξε δάσκαλός της στην τραγωδία, καθώς και στην εμπειρία της από την ενσάρκωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη σειρά Έχω ένα μυστικό του Alpha, αναφέρθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη

Με μπικίνι στον κήπο της: Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε απόλυτο summer mood

Η ηθοποιός μίλησε στις Rainbow Mermaids για τα σχόλια που δεχόταν από νεαρή ηλικία σχετικά με την ομοιότητά της με τη μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «O Παπαμιχαήλ μου έλεγε ότι μοιάζω στην Αλίκη»

Όπως εξήγησε, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τής έκανε τη συγκεκριμένη σύγκριση όταν εκείνη ήταν 18 ετών, ενώ αντίστοιχα σχόλια άκουγε και ως παιδί. Η ίδια, πάντως, δε θεωρεί πως μοιάζει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη κι εντοπίζει μεγαλύτερη ομοιότητα στη μητέρα της.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Απέκτησα τη νόσο του Crohn. Το σώμα μου αντιδρά...»

«Είχα τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ δάσκαλο στην τραγωδία…Σε κάποια φάση, ερχόταν και μου έλεγε “παιδί μου, εσύ είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη στη διαφήμιση του Φιξ που ήταν μελαχρινή”… τότε ήμουν 18 ετών... κι ως παιδί μελαχρινό μου το λέγανε συνέχεια, ίσως βλέπουν κάτι στα μάτια. Εγώ δε βλέπω κάποια ομοιότητα. Τη μαμά μου αν δείτε, ήταν ολόιδια. Η μαμά μου ναι, εγώ όχι…»

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε υποδυθεί την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη σειρά Έχω ένα μυστικό του 2008. Σε άλλη εξομολόγησή της είχε περιγράψει τις συνέπειες που, όπως είπε, είχε για την ίδια η περίοδος μετά το τέλος της σειράς.

Κατερίνα Παπουτσάκη: «O Παπαμιχαήλ μου έλεγε ότι μοιάζω στην Αλίκη»

Κατερίνα Παπουτσάκη: Η δύσκολη περίοδος μετά τη σειρά

«Μετά από αυτή τη σειρά έκανα πολλά χρόνια off. Με πήγε πάρα πολύ πίσω. Έβγαλα πάρα πολλά ψυχοσωματικά., Διαλύθηκα. Πέρασα πολύ άσχημα. Είχα σοβαρή σωματική διαταραχή και δεν έφτιαχνε με τίποτα. Πήγαινα σε όλους τους γιατρούς και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς ήταν αυτό, Με το που τέλειωσε το σήριαλ, μετά από δυο μήνες πέρασε… δεν  μπορούσα να παίξω, πήγαινα κάθε μέρα στο γύρισμα και έκλαιγα», αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη για την πολύ δύσκολη για εκείνη εποχή.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Κατερίνας Παπουτσάκη
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