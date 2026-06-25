Με μπικίνι στον κήπο της: Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε απόλυτο summer mood

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Σε απόλυτο καλοκαιρινό mood βρίσκεται η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Το διαζύγιο των γονιών της, η μητρότητα και ο χωρισμός

Η αγαπημένη ηθοποιός, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαλαρή και χαμογελαστή σε έναν καταπράσινο εξωτερικό χώρο, απολαμβάνοντας τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Φορώντας ένα πράσινο μπικίνι που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, η Κατερίνα Παπουτσάκη απέδειξε για ακόμη μία φορά πως η φυσικότητα και η αυτοπεποίθηση είναι τα μεγαλύτερα μυστικά του στιλ.

 

Με τα μαλλιά της ελεύθερα, γυαλιά ηλίου και ανεπιτήδευτη διάθεση, πόζαρε ανάμεσα σε εξωτικά φυτά και λουλούδια, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε καλοκαιρινή απόδραση. Η ηθοποιός έδειχνε πιο χαλαρή και ανανεωμένη από ποτέ, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια των followers της.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χορεύει ξέφρενα το «Ξέρω τι ζητάω»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν την καλλίγραμμη σιλουέτα της αλλά και την αβίαστη κομψότητα που τη χαρακτηρίζει. Άλλωστε, η Κατερίνα Παπουτσάκη συνηθίζει να μοιράζεται αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά της, δίνοντας έμφαση στην απλότητα και την ομορφιά των μικρών απολαύσεων.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα της εμφάνιση αποτελεί την απόλυτη έμπνευση για τα φετινά summer looks, αποπνέοντας φρεσκάδα, ανεμελιά και θετική ενέργεια.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
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