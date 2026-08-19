Στη Μύκονο περνούν στιγμές χαλάρωσης η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερά ενσταντανέ που αποδεικνύουν ότι ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός, μετά από 12 χρόνια γάμου!

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε σε κοσμική παραλία του νησιού και τράβηξε όλα τα βλέμματα, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές τόσο στην ξαπλώστρα όσο και μέσα στα κρυστάλλινα νερά.

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Το γνωστό μοντέλο και ο γοητευτικός επιχειρηματίας επέλεξαν να πάνε για μπάνιο χωρίς τα παιδιά τους, την Μπιάνκα-Αλεξάνδρα και τον Κάρολο-Ηλία, αφιερώνοντας έτσι ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλον.

Η Βίκυ Καγιά «έκλεψε» τις εντυπώσεις με ένα σιέλ ολόσωμο μαγιό που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της. Τα χαμόγελα της ίδιας και του συζύγου της μαρτυρούν ότι απολαμβάνουν στο έπακρο ενώ το πλατύ χαμόγελό της μαρτυρούσε πως απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο Νησί των Ανέμων, το οποίο επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι με το σκάφος τους!

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Αυτή η απόδραση ήταν μια αφορμή να ανανεώσουν τη σχέση τους, ξεφεύγοντας για λίγο από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.