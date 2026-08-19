Καγιά - Κρασσάς: Παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές σε παραλία της Μυκόνου

Μετά από 12 χρόνια γάμου παραμένουν ερωτευμένοι και αγαπημένοι!

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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP, Νίκος Ζότος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο, μετά από 12 χρόνια γάμου.
  • Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερά στιγμιότυπα σε παραλία, ανταλλάσσοντας φιλιά και αγκαλιές.
  • Πήγαν για μπάνιο χωρίς τα παιδιά τους, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλον.
  • Η Καγιά εντυπωσίασε με σιέλ ολόσωμο μαγιό, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στο Νησί των Ανέμων.
  • Η απόδραση αυτή τους βοήθησε να ανανεώσουν τη σχέση τους, μακριά από την καθημερινότητα.

Στη Μύκονο περνούν στιγμές χαλάρωσης η Βίκυ Καγιά και ο Ηλίας Κρασσάς, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε τρυφερά ενσταντανέ που αποδεικνύουν ότι ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός, μετά από 12 χρόνια γάμου!

Βίκυ Καγιά - Ηλίας Κρασσάς: Οι διακοπές με το σκάφος στη Μύκονο

Το αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε σε κοσμική παραλία του νησιού και τράβηξε όλα τα βλέμματα, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές τόσο στην ξαπλώστρα όσο και μέσα στα κρυστάλλινα νερά. 

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Τα τρυφερά ενσταντανέ του ζευγαριού σε παραλία της Μυκόνου / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Το γνωστό μοντέλο και ο γοητευτικός επιχειρηματίας επέλεξαν να πάνε για μπάνιο χωρίς τα παιδιά τους, την Μπιάνκα-Αλεξάνδρα και τον Κάρολο-Ηλία, αφιερώνοντας έτσι ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλον.

Βίκυ Καγιά: «Αν φλερτάρουν τον άντρα μου θα ενοχληθώ, αλλά δεν κάνω σκηνή»

Η Βίκυ Καγιά «έκλεψε» τις εντυπώσεις με ένα σιέλ ολόσωμο μαγιό που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της. Τα χαμόγελα της ίδιας και του συζύγου της μαρτυρούν ότι απολαμβάνουν στο έπακρο ενώ το πλατύ χαμόγελό της μαρτυρούσε πως απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο Νησί των Ανέμων, το οποίο επισκέπτονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι με το σκάφος τους!

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Βίκυ Καγιά: Αναστάτωσε το νησί των Ανέμων με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της / NDP Photo Agency, Νίκος Ζότος

Αυτή η απόδραση ήταν μια αφορμή να ανανεώσουν τη σχέση τους, ξεφεύγοντας για λίγο από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

 

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ΗΛΙΑΣ ΚΡΑΣΣΑΣ
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