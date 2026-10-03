«Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής» λέει η γιατρός

Τι υποστηρίζει από την πλευρά του ο Κομιανός

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Οι ισχυρισμοί της γιατρού: Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προφυλακισμένη γιατρός κατηγορεί τον υπνοθεραπευτή Κομιανό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ισχυριζόμενη ότι ήταν ψυχολόγος του.
  • Η γιατρός υποστηρίζει ότι ο Κομιανός συμβούλευσε τον Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση.
  • Ο υπνοθεραπευτής δηλώνει ότι συνάντησε τον Μαζωνάκη μόνο μία φορά και δεν είχε άλλη σχέση μαζί του.
  • Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής είχαν συνεργασία και ραντεβού για θεραπείες που δεν πραγματοποιήθηκαν.
  • Ο δικηγόρος του Κομιανού απορρίπτει τις κατηγορίες της γιατρού ως αναληθείς.

Η προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρεται να βάζει στο κάδρο των ευθυνών τον μέχρι πρότινος στενό συνεργάτη της, τον υπνοθεραπευτή, ισχυριζόμενη μάλιστα πως ο συγκεκριμένος ήταν και ψυχολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Άννα Σταματιάδου μετέδωσε τις πληροφορίες και τις πρώτες αντιδράσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.  

Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο  

Όπως ανέφερε, «ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλο». Η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής συμβούλευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση και μάλιστα λέει ότι, όπως η ίδια αντιλήφθηκε, ο κ. Κομιανός ήταν και ψυχολόγος του τραγουδιστή!

«Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής» λέει η γιατρός

Οι ισχυρισμοί της προσφυλακισμένης γιατρού: Ψυχολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής  

Κι αυτό παρότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Κομιανός και η γιατρός συνεργάζονταν και είχαν σύμβαση. Μάλιστα,  φέρεται να έκανε υπνοθεραπείες κατ’ υπόδειξη της γιατρού σε ασθενείς της στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη

Πάντως.  ο κύριος Κομιανός έχει πράγματι πτυχίο Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών. Μέσα σε αυτές είναι και η Ψυχολογία. Η δημοσιογράφος του Star έδειξε και το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το οποίο εξασφάλισε και έχει ημερομηνία Δεκεμβρίου του 1985.

Το πτυχίο ψυχολογίας του υπνοθεραπευτή

Το πτυχίο ψυχολογίας του υπνοθεραπευτή 

Ήταν ο υπνοθεραπευτής ψυχολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη; 

Από την πλευρά του ο υπνοθεραπευτής επιμένει μέσω του περιβάλοντός του : 

«Τον τραγουδιστή τον συνάντησα μία και μοναδική φορά στο καφέ στο Ψυχικό. Μέχρι τότε δεν τον είχα ξαναδεί. Εκεί συζητήσαμε για την υπνοθεραπεία και ότι πρέπει να φροντίσει την ιατρική του εικόνα, την υγεία του».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος του Star, έγινε ένα τηλεφώνημα στην προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου. Συμφώνησαν για θεραπείες και αμοιβή, την γνώριζαν και οι δύο άλλωστε, και κλείστηκε ραντεβού για υπνοθεραπεία το απόγευμα της Τετάρτης. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.

Όπως επίσης δηλώνει ο υπνοθεραπευτής, πήγε μόνος του στις αρχές και δεν έχει ζητηθεί άρση τηλεφώνου του για την ώρα. 

«Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αλήθειας σε όσα δηλώνει η γιατρός» σχολίασε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Γιάννης Γλύκας. 

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